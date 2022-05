Napoli-Genoa: Clima davvero infernale, anche la maglia non serve sudare

A poche ore dalla gara del Maradona, che vedra’ di fronte Napoli e Genoa, che i tifosi, anonimi, rispondono cosi alla mancata conquista di un titolo, che mai come quest’ anno sembrava alla portata.

“Queste ve le potete tenere, mai degni del nostro passato”…queste le parole di un manifesto , che comparso in citta’, racconta l’amarezza, mischiata alla delusione, per un traguardo, evidenziato anche dal tecnico, che si poteva ma non si e’…

Napoli,ed i tifosi, vivono l’imbarazzo del disgusto, verso la squadra, ma soprattutto la proprieta’, che ha Natali a Torre Annunziata, ma radici che non appartengono a questa fede. Se anche la maglia non ha piu’ il valore che la Domenica univa, allora una domanda va posta

Perche’ questo scempio attorno al Napoli? Colpa della Stampa? Non credo! Colpa dei calciatori? Beh, ci sta’! Colpa del Tecnico? Le sue scelte influiscono, oltreche’ la preparazione approssimativa, e mancato il richiamo nei mesi principali, Colpa della societa’? Si, anche se si parla di un mistero “pugliese” che forse e giunto ai titoli di coda!

Peccato davvero, avrebbe detto un commediografo in cerca di Oscar, una trama sottilissima per infestare Napoli, e non dare a Cesare quel che e’ di Cesare, i partenopei veri hanno vissuto per quei colori, e la presa per i fondelli di una Champions conquistata , e per egocentrismo mai migliorata, e la prova che Napoli ha tutto il diritto di rispondere a chi trama avverso i sentimenti puliti del tifoso!

