Gattuso ed il retropassaggio: i motivi della giocata al portiere

Una delle accuse mosse con maggior frequenza nei confronti di Gennaro Gattuso dai suoi più acerrimi detrattori, tra giornalisti ed ex calciatori riciclatisi come opinionisti, è quella di esasperare una precisa situazione di gioco.

Che parte dal presupposto per cui il Napoli muove la palla, cercando di creare attraverso il possesso le condizioni per disarticolare le linee difensive della controparte. In maniera tale da trovare spazi liberi da attaccare. Oppure generare densità in zona palla, sovraccaricando un lato. Ribaltando subito dopo il campo sul versante opposto.

Le critiche di ex giocatori e giornalisti

Il fatto che gli azzurri, quando non riescano a determinare in questa maniera il cortocircuito nella fase difensiva avversaria, scelgano di rifugiarsi nel retropassaggio, è stato oggetto di feroci critiche.

Secondo questa corrente di pensiero, infatti, chiamare in causa addirittura il portiere, dalla parte opposta rispetto alla posizione in cui ristagna il pallone, produce evidenti nefandezze. Superiori all’efficacia concreta di tale giocata nell’economia della manovra offensiva dei partenopei.

Da un punto di vista tecnico-tattico, lo scarico all’indietro ha una valenza positiva all’interno del giropalla, funzionale a snidare un avversario che ha scelto consapevolmente di schierarsi stretto e corto. Cosicchè, alzandosi per seguire la traiettoria del pallone, lo si obbliga a perdere progressivamente compattezza tra i reparti.

Copiare gli altri non sempre è utile

Una alchimia letteralmente inventata da Guardiola, fautore del principìo “di giocare fuori per andare poi dentro…”.

Ovviamente, non tutti posso scimmiottare il gioco posizionale di Pep!

Spesso chi ha provato a copiarne la filosofia ha scoperto a sue spese quanto sia difficile mutuare una dottrina calcistica, se gli interpreti non hanno le medesime qualità.

Il calcio che si imposta da dietro, la risalita della palla coinvolgendo attivamente il portiere alla stregua di un giocatore di movimento, è una cosa che possono permettersi ben poche squadre.

Tra le altre cose, necessità di una condizione fisica e mentale ottimale, per passare continuamente, a livello cognitivo, dalla fase attiva a quella passiva del gioco. Oltre, ovviamente, a caricare di un dispendioso surplus energetico i calciatori. Materialmente costretti a percorrere avanti e indietro il campo spesso e volentieri.

Al di là dell’accezione positiva, però, questa impostazione deresponsabilizza non poco i giocatori. Innanzitutto, li esenta dal tentare il dribbling. Poiché, a forza di passare il pallone indietro, nessuno punta più l’uomo.

Adesso, al contrario, si privilegia la trasmissione breve, a cinque o dieci metri. Circostanza che toglie pressione al possessore. E facilita il lavoro di squadra, visto che ci sono meno movimenti da fare collettivamente.

I giocatori orientano le scelte di Gattuso

Probabilmente, analizzando le motivazioni che hanno ispirato Gattuso, scopriremmo quanto esse siano state condizionate dalle caratteristiche tecniche dei calciatori a sua disposizione. Specialmente dalla trequarti in avanti.

Lozano, per esempio, è l’unico che salta naturalmente il diretto marcatore e crea momentanea superiorità numerica.

Due dei principali centrocampisti hanno il passo cadenzato e monocorde, tipico di chi ha una certa conformazione fisica come Bakayoko e Fabiàn Ruiz. Quindi, per indole, difficilmente accorciano in avanti con celerità, con l’idea di portare pressione oppure “cacciare” ipoteticamente una seconda palla.

Insomma, la scelta di Ringhio non è fine a sé stessa. Bensì, il frutto di un’attenta riflessione, tra i rischi insiti nell’insistere pigramente a palleggiare in faccia ad un avversario arroccato sotto la linea della palla.

Ed i benefici nel tentare di snidarlo, chiamando in causa il lontanissimo estremo difensore, che sia Ospina o Meret…

