Napoli – Garcia: Vive la France…

Habemus Papam.

Un Papa francese.

Direttamente dall’Arabia Saudita.

Petrolio, sceicchi ed ex campionia svernare.

Per Napoli e per il Napoli non lo sappiamo ancora, per De Laurentiis, si.

Rudi Garcia è l’uomo del presidente.

Il profilo che avevamo tracciato si è rivelato azzeccato.

Uomo mite, di non primo pelo, carattere da co-protagonista, “italiano”, al momento fuori dai giochi veri.

Dopo Ancelotti e Spalletti, De Laurentiis sceglie un nobile “decaduto”. Dopo Roma, un percorso in discesa.

Uomo da riscoprire.

Riabilitare.

Dell’aspetto “terapeutico” Aurelio è innamorato.

È la sua sceneggiatura tipo.

Italiano, Motta o addirittura Galtier, non potevano considerarsi reali.

De Laurentiis sceglie secondo un copione stabilito.

È fine psicologo il presidente.

C’è un tempo per ogni cosa. Un tempo per attaccare ed un tempo per gestire.

Il generale De Laurentiis ha conquistato ora deve dar un governo al suo regno.

Gli occorreva un gentleman da giacca e cravatta. Un uomo da presentare ai mercati internazionali ed ora anche arabi.

Un uomo da presentare a casa e che non facesse ombra al padrone.

Tecnicamente?

Calcisticamente?

I colleghi vi sapranno meglio dire.

