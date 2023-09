Napoli, Garcia soddisfatto: “Bella prestazione, ora testa al Real!”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la bella vittoria della sua squadra per 4-0 al Via del Mare contro il Lecce. L’allenatore francese ha sottolineato la bella prestazione dei suoi ragazzi, e di come ora l’attenzione sia alla partita di Champions League contro il Real Madrid.

Garcia ha voluto sottolineare soprattutto il primo gol che ha sbloccato la partita, segnato di Ostigard:

“Una partita gestita bene. Sono contento che sia arrivata su una punizione laterale, il mio staff ha lavorato bene. E sono contento che l’abbia fatto Ostigard, che ha avuto l’anima del collettivo fin dal primo giorno”.

Il Napoli ora deve guardare il suo cammino, come ha detto Garcia, ed ha elogiato sia Osimhen, che ha raddoppiato il risultato, che Gaetano, che il gol all’esordio:

“Osimhen non ha giocato titolare, ma è entrato con freschezza, ha fatto un gol importante per noi, il secondo. E bravo anche Gaetano che ha segnato alla prima presenza stagionale. Non prendere gol è una buona cosa. Non sappiamo cosa faranno gli altri e non importa neanche, l’importante era vincere”.

Infine, l’allenatore del Napoli, ha voluto richiamare l’attenzione, soprattutto sul caso Osimhen, puntualizzando che il giocatore sta bene:

“I calciatori non devono pensare alla prossima partita, l’allenatore invece deve valutare agli equilibri fisici. Quando un giocatore sta molto bene dal punto di vista mentale va tutto bene. Quando c’è un po’ di stress per fattori extra-sportivi c’è il rischio di infortuni e un allenatore deve fare le sue valutazioni”.

Il Napoli ha autorevolezza e come fa intendere Garcia, questa squadra ha ancora molto da dire:

“Dobbiamo continuare a lavorare per aumentare la fiducia nei calciatori. Non bisogna essere euforici, bisogna essere misurati, cosa che non c’è stata dopo le partite con Genoa e Bologna. Spero che tutti siano misurati, non so se saremo nelle prime quattro dopo questa giornata ma noi abbiamo fatto il nostro. Abbiamo fatto due vittorie di fila e vogliamo centrare la terza in casa con la Fiorentina”.

