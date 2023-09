Napoli, Garcia: “Kvaratskhelia? Sa di aver sbagliato”

Alla vigilia del match fra Napoli e Braga, valida per la prima partita del girone C di Champions League, Rudi Garcia è tornato a parlare del gesto di Kvaratskhelia fatto durante lo sostituzione effettuata in campionato contro il Genoa. Il tecnico degli azzurri ha archiviato l’accaduto e ha parlato del numero 77 ai microfoni di Mediaset. Ecco cos’ha detto.

Le parole di Garcia su Kvaratskhelia

“Sa di aver sbagliato ma non è un problema, l’importante è che non sia nervoso perché non segna. Come gli ho spiegato, si deve concentrare solo sul giocare bene e pensare di essere decisivo non solo con il gol, che arriverà da solo, ma anche con gli assist”.

Khvicha Kvaratskhelia che deve tornare al gol: il suo timbro manca dal 19 marzo, durante la trasferta di Torino, mentre in Champions League bisogna tornare addirittura indietro fino al 12 ottobre, quando segnò contro l’Ajax al Maradona. Quella contro lo Braga è un’opportunità ghiotta per il numero 77 di tornare a fare veramente la differenza.

