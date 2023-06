Napoli – Garcia: il Francese lingua ufficiale

Pronto, sono Garcia, ti ricordi di me?

Iniziamo con ironia. Via alle manovre di avvicinamento.

Il comandante alle manovre di avvicinamento alla costa.

Garcia chiama Anguissa.

Il francese è la nuova lingua “madre” di Napoli.

Rinnovato il comando, ci sarà da riorganizzare la prima linea.

Cambia il comando, cambia la gestione e la modalità di operare.

Probabilmente Garcia non toccherà il modulo, l’atteggiamento ed il carattere di questa squadra ma inevitabilmente dovrà dar un suo imprinting.

Garcia non è Spalletti. Apparentemente lontanissimi i due.

Focosi in maniera differente.

Diciamolo fuori dai denti, c’è gran curiosità.

Un pizzico di scetticismo lo si avverte in città ma c’è anche una discreta fiducia.

Se De Laurentiis ha scelto il francese , deve aver visto se non analogie quantomeno una consecutio temporum.

È quindi partita la politica dei piccoli passi. Garcia ha iniziato a sondare il terreno. Lo ha fatto inizialmente con Anguissa che aveva conosciuto ai tempi del Marsiglia.

Della serie “farsi amici prima di attraccare”.

Un passo alla volta.

Non c’è tempo per il tempo.

Oggi è già campionato.

