Napoli: Garcia attende l’esonero, scelto il sostituto

Rudi Garcia ha praticamente ormai concluso la sua avventura sulla panchina del Napoli, a subentrare molto probabilmente sarà Igor Tudor classe 1978, ultima panchina recente al Olympique Marsiglia con terzo posto e Champions conquistata.

Un esonero non è mai un qualcosa di positivo, ma in una stagione può accadere, se non fosse per il fatto che si tratti della squadra Campione d’Italia lo scorso giugno che ha “ammazzato” il campionato con sedici punti di vantaggio sulla seconda, con un calcio spumeggiante e riconosciuto in tutta Europa e che ha riconfermato il blocco squadra, fatta eccezione per Kim accasatosi al Bayern Monaco.

Tutte cose che lasciavano presagire ad una continuità, o meglio, un ciclo destinato a portare ancora più in alto la squadra del patron De Laurentiis.

Napoli, un estate da scordare

Dopo che questa estate in un sol colpo, il Napoli perde Kim che sceglie il Bayern, Spalletti, da sabatico a CT della Nazionale, e Giuntoli che si accasa alla “sua” Juventus, anche se già da marzo ne era conoscenza la società, Adl convince sé stesso che questa squadra può essere guidata da chiunque, e decide di affrontare i vuoti lasciati dai suddetti da solo perché certo che possa ottemperare alle importanti assenze.

Sceglie, dopo i tanti no ricevuti, ultimo in ordine di tempo quello di Antonio Conte, Napoli Rudi Garcia. Il tecnico francese ha sulle spalle un triennio alla Roma molti anni fa, conclusosi con l’esonero, stesso destino in Arabia Saudita. De Laurentiis reputa il francese la continuità sul progetto vincente di Spalletti. Kim, rivelatosi il miglior centrale del campionato, viene sostituito con una promessa brasiliana, Natan che proviene dal Brigantino.

Il Brasiliano si sta pian piano inserendo nel nostro calcio, mostrando anche una buona personalità, ma per il tecnico, sappiamo tutti come è andata a finire. Squadra sbiadita e senza idee, sfilacciata e deconcentrata, senza dimenticare il gol preso conto l’Union, che solo quello fa capire quanto di poco bello c’è da menzionare.

Napoli, Garcia? Non era Spalletti. Poi mancata la struttura

Solo colpe di Garcia? Sembrerebbe proprio di no. Infatti quando si perdono due figure fondamentali come quelle di tecnico e DS, va subito ripreso e rinforzato l’assetto dirigenziale di primo livello proprio per ovviare a queste due mancanze, visto il risultato conseguito da queste due figure determinanti.

Ed invece si è rimasti prigionieri di sé stessi. I tanti no ricevuti? Probabilmente è dipeso dalla mancanza di struttura societaria, nel calcio non si è mai vista una sola figura che si occupa di tutto, e questo probabilmente avrebbe illuminato in merito alla riconferma di tutto il gruppo, il quale andava rinfrescato per ri-motivarlo, per evitare un plausibile appagamento inconscio.

Ora però si cambia manico, con tutti i rischi del caso. Probabilmente se il presidente avesse deciso di affidarsi a collaboratori di spessore, forse oggi parleremmo di altro. Ma con i se e ma non si va da nessuna parte, resta il fatto però che chi ha sbagliato si sia esonerato da solo.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati