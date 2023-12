Napoli-Frosinone: poker dei giallo-blu contro i campioni d’Italia

Il Napoli di Mazzarri scende in campo contro il Frosinone per gli ottavi di finale di Coppa Italia con diversi cambi. In panchina i titolarissimi per dare opportunità di gioco a Gollini, Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Raspadori, Simeone e Lindstrom.

Il Napoli di Mazzarri scende in campo concentrato contro il Frosinone di Di Francesco. Ottimo possesso palla nei primi 15′ minuti per i giallo-blu.

22′ minuto il Napoli ottiene un’ottima occasione goal con Raspadori che supera il portiere ma manda il pallone sul palo sinistro. Il Napoli acquista fiducia aumentando, di poco, il ritmo.

37′ minuto errore clamoroso del difensore del Frosinone che regala la palla, con un cross perfetto, a Giovanni Simeone che salta il portiere e gonfia la rete avversaria.

La gioia del Maradona dura pochi minuti, il var avvisa l’arbitro per un tocco con il braccio di Lindstrom. Il goal azzurro viene annullato.

Finisce il primo tempo con un po di amaro in bocca per i ragazzi di Mazzarri che vogliono chiudere la partita. Inizio secondo tempo.

Di Francesco nell’intervallo chiama il primo cambio della serata . Pol Lirola al posto di Giorgi Kvernadze. 54′ minuto il Napoli coglie l’opportunità con un calcio di punizione calciato da Gaetano, ma Cerofolini blocca la palla azzurra.

Il Napoli cambia i suoi: dentro il capitano Di Lorenzo e Lobotka al posto di Mario Rui e Diego Demme. Dentro Kvaratkhelia e Osimhen al posto di Raspadori e Simeone.

Il Frosinone non perde la concentrazione. 65′ minuto, Barrenechea sovrasta i difensori azzurri mandando la palla nell’area destra della rete. PRIMO GOAL GIALLO-BLU

Se il Frosinone non perde la concentrazione lo stesso non si può dire per gli azzurri che dopo soli 5 minuti subiscono il secondo goal di Giuseppe Caso.

Di Francesco effettua l’ultimo cambio dentro Soule al posto di Caso. Risponde Mazzarri con l’entrata in campo di Politano al posto di Lindstrom.

Il Napoli aumenta, di poco, la sua velocità mentre dallo stadio lo speaker chiama i 5 minuti di recupero.

90+1′ Cheddira non ha pietà per gli azzurri piazzando un goal centrale.

Il Napoli, sul 3-0 perde di lucidità permettendo al Frosinone di chiudere la partita con il quarto ed ultimo goal della serata dal piede di Harroui.

Il Frosinone batte in casa i Campioni d’Italia con un 4-0 che resterà nei loro annali per l’impresa riuscita.

