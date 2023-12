Napoli Frosinone: KO e vergogna

Serata horribilis. Tanta fragilità non ha spiegazione razionale.

Tanta pochezza mentale non ha una seria motivazione.

Cadere, anzi crollare in maniera così plateale ha del patologico.

Il post scudetto è stato un trauma, anzi un terremoto. Napoli – Frosinone 0-4.

Ko, alibi zero.

È tempesta pura.

Capitan Di Lorenzo annega per primo e porta con sé la squadra.

Sembrava passato il peggio. Questa serata riporta il Napoli indietro di un secolo.

Fatecelo dire onestamente. Assai peggio del peggior Garcia. Non c’è davvero limite al peggio.

Mazzarri devastato.

Di Francesco gioca attaccando. Pur con il turn over, ha dato alla squadra una identità chiara. Si vince soltanto se si gioca in maniera propositiva.

La squadra finisce in ginocchio. Praticamente stesi.

Il Frosinone conquista il Maradona.

O-4, proprio così. O-4.

Fuori dalla Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Dopo la Cremonese, il Frosinone.

Mazzarri sopravvaluta i suoi, ne cambia 9 e perde. Stesso copione dello scorso anno. I “titolari” subentrati fanno assai peggio delle seconde linee.

Nettamente.

Mazzarri finisce senza “parole” e senza alcuna idea.

Perde su tutta la linea: negli uomini, nel gioco ed anche nei cambi. Perde anche mettendo in campo i big. Anzi la perde proprio cambiando la squadra.

A Napoli vincono tutti e lo fanno non rubando mai. A parte qualche manciata di minuti, il Napoli subisce un giovanissimo ed agguerrito Frosinone. Qualificazione storica per i ciociari.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati