Napoli, frenesia Mandava: Giuntoli prova ad averlo per gennaio

Mancano poco meno di due mesi all’inizio del mercato di gennaio: la sessione invernale serve sicuramente per “riparare” ai danni provocati dalla prima parte di campionato e Coppe, se giocate.

Tutte le squadre hanno bisogno di rinforzi, anche quelle che hanno iniziato con il botto. Ed è proprio il Napoli ad aver bisogno di un rinforzo in difesa: il nome più caldo è quello di Reinildo Mandava. Il 27enne, originario del Mozambico, milita nel Lille ma ha il contratto in scadenza a giugno del 2022. I partenopei però vorrebbero averlo sin da gennaio, per dare manforte sulla sinistra.

L’esterno piace molto a Giuntoli e sarà fondamentale aprire un dialogo con la squadra francese che al momento non ha nessuna intenzione di lasciare libero Mandava a inizio anno.

Sulla fascia sinistra poi il Napoli deve liberarsi di Goulam: il numero 31 terminerà il suo rapporto con gli azzurri a giugno prossimo e sarà pronto per fare le valigie.

La voglia di avere Mandava però fa anticipare i tempi e gli azzurri vogliono a tutti i costi chiudere il prima possibile la trattativa. Il ragazzo ha 10 presenze in Ligue 1 ed è di fatto un titolare: l’idea è quello di bloccarlo con un quadriennale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati