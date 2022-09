Napoli: Frank Anguissa, Il leader silenzioso

Frank Zambo Anguissa è uno dei giocatori fondamentali del Napoli di Luciano Spalletti. Nella scorsa estate Cristiano Giuntoli ha deciso di riscattare il suo cartellino dal Fulham versando 15 milioni di euro. In maglia azzurra è totalmente rinato dopo alcune stagioni in chiaroscuro in Inghilterra, da oltre un anno si sente pienamente protagonista del progetto partenopeo. In questo avvio di stagione ha anche trovato il primo gol in Champions League, nella gara contro il Liverpool. Giocatore insostituibile del centrocampo partenopeo.

A Napoli si è ambientato perfettamente, si trova a suo agio all’ombra del Vesuvio, i tifosi azzurri gli dimostrano quotidianamente la propria stima e affetto. Si tratta di un ragazzo molto riservato, ma che a detta dei propri compagni di squadra è un vero e proprio leader dello spogliatoio. Un nuovo uomo guida dopo gli addii di Koulibaly, Mertens e Insigne.

Anguissa ha scelto di abitare in un condominio di pregio sulla collina di Posillipo. Una casa ampia dotata di ogni comfort che condivide con la sua famiglia. Presente anche un grosso terrazza dal quale si può ammirare una bellissima vista del golfo di Napoli. Nella giornata di oggi nel postare sui social alcune foto della veduta che si può godere da casa sua ha anche scritto

: “Cerca di avere sempre un sorriso nonostante le difficoltà”.

Il giocatore si è prefissato un grande obiettivo: vuole vincere un trofeo con il Napoli. La strada è quella giusta e bisognerà guardare con fiducia al futuro. Ne siamo certi, Frank ce la metterà tutta.

