Napoli, fra rimpianti e partenze, inizia la rivoluzione…

Il Napoli, che tra pochi giorni andrà in ritiro a Dimaro -Folgarida, e’ impegnato nel risolvere alcune incognite inerenti al mercato, ed imbastire la squadra per affrontare la stagione che inizierà’ il 15 Agosto contro il Verona di Cioffi.

Il tecnico Spalletti, avrà’ alcuni volti nuovi a disposizione dal 9 Luglio, data d’ inizio ritiro e cioe’ Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera.

Non ci saranno pero’ Lorenzo Insigne, Ghoulam, e soprattutto Dries Mertens, mister 149 reti in azzurro, dal 30 giugno non piu’ un calciatore del Napoli

La speranza dei tifosi e che si possa ricucire “lo strappo” tra le parti, ma se si è arrivati fin qui, dopo aver avuto tutto il tempo a disposizione, significa aspettare che Mertens si avvicini per amore della città e dei tifosi.

E poi c’è anche Koulibaly, contratto fino al giugno 2023, e finora non si sa se resta, oppure no. Ci sono molte squadre Europee che vogliono il difensore azzurro, visto che De Ligt costa troppo…insomma c’e’ da stare vigili sul pezzo.

Infine, gli scontenti, cioe’ quelli, che a mio avviso, non dovrebbero restare a Napoli, tra cui Fabian Ruiz, che tutti lo vogliono, ma nessuno lo prende, visto che tra un anno, anche lui, andrà’ via a zero.

I nodi sembrano essere davvero tanti, ma il mercato e appena agli inizi, il Napoli ha attenzionato tanti nomi, Deulofeu dell’Udinese, Milenkovic della Fiorentina, Ostigard del Brighton, e tanti altri, ora bisogna capire cosa vorrà fare il Napoli della stagione a venire!

