Napoli fischi e silenzio stampa.

Non parla nessuno al Maradona, dopo un’altra prova incolore. Sconfitta dall’ Empoli di Andreazzoli, la squadra è sembrata totalmente svuotata.

Scelte impopolari di Rudi Garcia, nell’undici iniziale: fuori Kvaratskhelia e Zielinski, in luogo di Elmas e Simeone. Cambio di modulo che non ha portato i risultati sperati, nella ripresa Garcia torna sui suoi passi, ma la musica non cambia.

Il Napoli è lento e prevedibile, Kvaratskhelia ha una palla buona nel finale, ma Berisha si oppone. Da lì arriva il gol di Kovalenko, che condanna i partenopei all’ennesimo passo falso davanti al proprio pubblico.

I tifosi del Maradona fischiano la squadra al termine della partita, il vaso è pieno, non si può continuare su questa strada.

La società decide per il silenzio stampa. De Laurentiis presente al Maradona è sceso negli spogliatoi, durante l’intervallo, ma il risultato non è cambiato. Nemmeno la presenza costante del Patron azzurro, in quel di Castel Volturno è valsa ad invertire la rotta.

La sosta arriva nel momento giusto, il tempo dato all’allenatore, probabilmente è scaduto. La società si trincera dietro il silenzio, perché c’è bisogno di riflettere seriamente.

Questo Napoli è malato, se perde in casa contro l’Empoli, dopo la scialba prova in Champions, figuriamoci nei prossimi impegni, quando arriveranno le big. Di questo passo i partenopei, rischiano seriamente di uscire anche dalle prime quattro, della classifica.

Silenzio, fischi e riflessioni, la pazienza è finita, da parte di tutti. Rifletta bene Aurelio De Laurentiis sul da farsi, perché ora è solo nelle sue scelte, il pubblico di Napoli, all’ora di pranzo del 12 Novembre ha deciso, che di questo scempio, non ne può più.

