Napoli-Fiorentina: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Dopo i rispettivi impegni europei in Champions e Conference League, Napoli e Fiorentina si rituffano in campionato, appaiate a quota 14 punti, alle spalle delle milanesi, in testa alla classifica. Tanto per gli azzurri, quanto per i gigliati, dunque, la partita rappresenta un altro passo in avanti per consolidare le proprie ambizioni.

Qui Napoli

Per Garcia c’è il solito ballottaggio da sciogliere relativo allo slot di terzino sinistro. Con Mario Rui favorito questa volta su Olivera. E c’entrano poco le dichiarazioni bellicose con cui il procuratore del portoghese ha infiammato la vigilia, circa lo scarso utilizzo del suo assistito. Ancora in difesa, perdurando l’indisponibilità di Juan Jesus e Rrahmani, restano intoccabili Ostigard e Natan al centro, con Di Lorenzo a completare la retroguardia.

A centrocampo l’allenatore francese pare non voglia assolutamente privarsi del tradizionale terzetto compostto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Nonostante Cajuste ed Elmas scalpitino per avere un pò di spazio.

Tradizonali anche le scelte per l’attacco: con Kvaratskhelia e Osimhen dovrebbe esserci quindi Politano in qualita di esterno destro. Pure nel tridente, tuttavia, sia Raspadori che Lindstrom sperano fino all’ultimo di trovare una maglia da titolare.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Qui Fiorentina

La chiave del match che sta preparando Italiano sta tutta nella equa distribuzione del minutaggio, avendo la Viola giocata giovedì sera in Conference. In questo sceanrio, potrebbe arrivare la terza gara in sette giorni per Beltran, che il tecnico dei gigliati sembra orientato a preferire a Nzola al centro dell’attacco. Alla fine dei conti potrebbe concretizzarsi una staffetta. L’argentino favorito a partire titolare e l’angolano pronto a subentrare in corso d’opera.

Corsa a tre sull’esterno offensivo tra Brekalo, Sottil e Kouamé. Solo uno comporrà, assieme a Gonzalez e Bonaventura, il terzetto di trequartisti, che agiscono alle spalle del centravanti.

A meno di sorprese sorprese dell’ultima ora, altri stravolgimenti non dovrebbero esserci. Forse Maxime Lopez insidia Duncan. Per il resto, Terracciano in porta, a destra non ci sono alternative a Kayode. Mentre a sinistra tocca a Parisi. Al centro, Milenkovic e Martinez Quarta.

Probabile formazione

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI.

LEGGI ANCHE Pregi e difetti della Fiorentina: come gioca la squadra di Italiano

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati