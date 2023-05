Napoli-Fiorentina: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Dopo l’aritmetica conquista dello Scudetto, il Napoli riabbraccia la sua gente contro la Fiorentina. Per i neo Campioni d’Italia sarà non solo l’occasione di festeggiare davanti al proprio pubblico, ma anche un importante esame di maturità. Perchè la Viola, nonostante sia ancora in corsa su due fronti – finalista di Coppa Italia e semifinalista in Conference League – non intende affatto snobbare il campionato. Inoltre, da quì alla fine della stagione, chiunque vorrà provare a prendersi lo scalpo degli azzurri: fare punti contro la squadra che ha letteralmente dominato la Serie A sarebbe motivo di gran vanto.

Qui Napoli

Al netto del titolo già in bacheca, Spalletti non vuole assolutamente abbassare la tensione agonistica, perciò spazio ai titolarissimi. Con qualche possibilità di recuperare in extremis Politano, mentre Mario Rui continua la degenza post infortunio.

Quindi, Meret in porta. Linea difensiva composta da Kim e Rrahmani al centro, supportati in fascia da capitan Di Lorenzo e Olivera. In mezzo, Zielinski dovrebbe riprendersi il posto a discapito di Ndombele; ovviamente, completareranno la mediana Anguissa e Lobotka.

Rimane un unico, piccolissimo dubbio, per affiancare là davanti Kvaratskhelia e Osimhen: il ballottaggio tra Lozano, inizialmente in panchina a Udine, ed Elmas. Il macedone appare leggermento favorito.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Fiorentina

Italiano pensa a qualche rotazione in previsione della semifinale di Conference League. Giovedì prossimo, infatti, i viola affrontano il Basilea al Franchi, nella gara di andata. Bisogna quindi gestire le forze e dosare il minutaggio.

La squalifica di Martinez Quarta garantisce spazio tra i titolari a Milenkovic, con Igor a completare la coppia centrale di difesa. I terzini saranno Dodo a destra, e Biraghi sul lato opposto.

A centrocampo si rivede Amrabat, ormai pienamente recuperato, in coppia con Mandragora. Qualche metro più avanti agirà sicuramente Bonaventura, con possibili ballottaggi per gli altri due posti. Ikoné e Gonzalez dovrebbero giostrare ai lati del terzetto di trequartisti. Nell’ottica di concedere una certa rotazione, scaldano però i motori Sottil e Kouame.

Possibile chance anche per Jovic. Nei giorni scorsi Cabral ha subito una botta in allenamento e potrebbe quindi accomodarsi inizialmente in panchina, per tornare poi da protagonista in Europa.

Probabile formazione

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabrala. Allenatore: Italiano.

