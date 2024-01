Napoli-Fiorentina, ultime da Riyad e probabili formazioni

La stagione del Napoli, finora, è stata abbastanza disgraziata. Gli azzurri confidano quindi nella Supecoppa, passaggio determinante, funzionale a ritrovare entusiasmo ed autostima nel processo di rinascita. La Fiorentina, al netto di un calcio a tratti dominante e esteticamente gradevole, vuole provare finalmente a vincere un trofeo, non solo disputare le finali.

Qui Napoli

Mazzarri è in piena emergenza, con le note defezioni in difesa e centrocampo. Senza considerare, ovviamente, Anguissa e Osimhen, impegnati in Coppa d’Africa, lunga è la lista degli assenti: Meret, Olivera, Natan e Demme.

Insomma, scelte praticamente obbligate per l’allenatore toscano. Che davanti a Gollini schiera centralmente Rrhamani e Juan Jesus, con Di Lorenzo e Mario Rui a occupare gli slot laterali.

Poca abbondanza pure a centrocampo: Cajuste ha recuperato e dovrebbe partire titolare, assieme a Lobotka e Zielinski.

Solito ballottaggio Raspadori–Simeone per la posizione di centravanti. Come accennato da Mazzarri nella consueta conferenza stampa della vigilia, El Cholito sembra favorito a partire dall’inizio. A completare il tridente, Politano e Kvaratskhelia.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Qui Fiorentina

Anche Italiano deve fare i conti con le assenze: Nico Gonzalez è rientrato in gruppo, ma partirà dalla panchina. Dubbio anche tra i pali: probabilmente Terracciano verrà preferito al “portiere di coppa”, Christensen. Parisi si gioca il posto con Biraghi sulla fascia sinistra. Ranieri è in pole su Martinez Quarta per giocare al fianco di Milenkovic. A completare la retroguardia ci sarà Kayode sulla destra.

Nonostante Mandragora insidia i titolari della mediana, Arthur e Duncan rimangono favoriti per comporre la coppia di metodisti davanti alla difesa.

Tutto deciso là davanti: Beltran e non Nzola per il ruolo di numero nove. Alle spalle dell’argentino, si muoverà sulla trequarti il terzetto composto da Ikoné, Bonaventura e Brekalo.

Probabile formazione

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano.

