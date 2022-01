Il Napoli fa il suo debutto stagionale in Coppa Italia affrontando negli Ottavi di Finale la Fiorentina.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Juan Jesus, Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Vergara, Fabian Ruiz, Lozano. Allenatore: Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano. A disposizione: Terracciano, Odriozola, Terzic, Igor, Pulgar, Maleh, Bonaventura, Callejon, Ikoné, Kokorin, Piatek, Rosati. Allenatore: Italiano.

A tra poco, per il calcio d’inizio.

17:55 – Le squadre sono in campo

18:00 – Ayroldi fischia l’inizio del match

4′ – azione in velocita’ sulla fascia destra tra Elmas e’ Politano, ma nulla di fatto

6′ – Elmas gioca tra le linee viola, serve Ghoulam sulla sinistra, ma il laterale del Napoli finisce in fuorigioco

7” – Politano va via sulla destra, si accentra e calcia, la palla sbatte sul volto di Nastasic, poi la palla giunge a Mertens che rimette al centro, ma Dragowsky para

10′ – Fuga di Elmas sulla sinistra, cross che colpisce Castrovilli, gioco interrotto

11′ – Azione di Vlhaovic, tiro dal limite dell’ area, Ospiina devia in calcio d’angolo

16′ – Politano approfitta di un errore di Dfragowsky, mette al centro per Petagna, ma l’attaccante non aggancia

17′ – Calcio d’ angolo per la Fiorentina, Milenkovic di testa colpisce la traversa e’ la palla termina fuori

20′ – Petagna ,servito da Elmas si trova d’avanti a Dragowsky, ma l’attaccante viene fermato in angolo

22′ – Dancan viene ammonito, per fallo da dietro a forbice su Politano

31′ – Azione viola sulla destra, Nico Gonzales crossa, pallone ” bucato” da tutti, arriva Duncan da dietro, ma nulla di fatto

36′ – Testata tra Ghoulam e Nico Gonzales, il calciatore viola mette fuori la palla con il partenopeo finito a terra dolorante

39′ – Fuga di Politano sulla destra, arriva al limite dell’ area, ma calcia malamente fuori alla destra del portiere viola

41′ – GOL della Fiorentina, azione di Saponara sulla sinistra del limite dell’ area azzurra, mette al centro per Vlhaovic, che brucia Rrhamani, e di sinistro batte Ospina

43′ -.GOOOL!!!! Il NAPOLI HA PAREGGIATO CON MERTENS, CHE APPROFFITTA DI UN RIMPALLO IN AREA, E DI SINISTRO BATTE, CON UN PALLONETTO, IL PORTIERE VIOLA DRAGOWSKY

47′ – Fiorentina in 10! Espulso Dragowsky per fallo da ultimo uomo su Elmas, calcio di punizione dal limite dell’ area viola per gli azzurri

47′- sostituzione nella Fiorentina, esce Duncan, entra il secondo portiere Terracciano

48′ – Calcio di punizione dal limite dell’ area della Fiorentina, batte Mertens ma il tiro termina sul fondo.

Termina il primo tempo tra Napoli e Fiorentina con il punteggio di 1a1, reti di Vlhaovic al 41′ e di Mertens al

43′, gara molto equilibrata, anche se la Fiorentina giochera’ in 10 la ripresa per l’espulsione del portiere Dragowsky

19:05 – Sta per cominciare la ripresa,i calciatori sono in campo, e c’e’ una novita’ nel Napoli, non ci sara’ piu Ospina in porta,ma Meret

19:06 – La Firentina sostituisce Saponara con Maleh

19:10 – Ayroldi fischia il calcio d’inizio

48′ – Azione del Napoli sulla sinistra viola, Lobotka serve Mertens che mette in area per Petagna , ma il tiro termina sul fondo

50′ – azione sulla sinistra di Ghoulam, che crossa al centro ma Demme calcia su Terracciano che mette in Angolo

56′ – Ammonito Rrhamani per fallo su Nico Gonzales al limite dell’ area ,vertice destro dell’ area del Napoli

57′ – Gol della Fiorentina, calcio di punizione di Biraghi, prima sbatte sulla barriera, ma sulkla respinta, calcia e batte il portiere del Napoli

58′ – Ammonito Castrovilli per fallo su Mertens al limite dell’ area viola

60′ – Azione a percussione della Fiorentina, palla a Nico Gonzales, ma termina fuori il tiro del calciatore viola

63′ – Cambio nel Napoli, escono Politano e Demme, per Fabian Ruiz e Lozano

67′ – Vlhaovic a terra, si chiede di buttare fuori il pallone, ma alla fine e’ l’arbitro a fermare il gioco

70′ – Cross dalla sinistra di Biraghi, palla al centro dell’area azzurra, ma Nico Gonzales calcia fuori

72′ – Sostituzione nella Fiorentina, esce Vlhaovic ed entra Piatek

76′ – Ammonito Fabian Ruiz per il Napoli per proteste

77′ – Azione a percussione del Napoli sulla sinistra viola, cross di Ghoulam, testa di Petagna, palla sul fondo

79′ – Azione di Lozano sulla sinistra, salta due uomini, e giunto al vertice sinistro dell’area viola calcia, ma la palla termina sul palo e la Fiorentina rinvia.

81′ -ammonito Lozano per fallo su Nico Gonzales

82′ – Cambio nel Napoli, fuori Gholam e dentro Malcuit

82′ – Cartellino Rpsso per Lozano, fallo rivisto al Var , per aver colpito al malleolo Nico Gonzales

83′ – Ammonito Tuanzebe per fallo su Nico Gonzales

89′ – Sostituzioni per la Fiorentina fuori Castrovilli e Nico Gonzales, dentro Bonaventura ed Ikone’

90′ – Saranno 6 i minuti di recupero

92′ – Di lorenzo per Ruiz, cross per Petagna ma il tiro termina fuori

93′ – Doppio Giallo per Fabian Ruiz per fallo su Ikone’ , Rosso e Napoli in 9 uomini

95′- GOOOOOOL!!!!! PETAGNA SU CROOS DI MALCUITS DA DESTRA, APPROFFITTA DI UN BUCO DELLA DIFESA E TRAFIGGE TERRACCIANO DI DESTRO

97′- Finale al Maradona 2 a 2, tra poco inizieranno i tempi supplementari

I Tempi regolòamentari sono terminati 2 a 2, per il Napoli Mertens e Petagna, per la Fiorentina Vlhaovic e Biraghi.

Siamo in attesa del calcio d’inizio dei tempi supplementari

90’+6 -Ayroldi da inizio ai tempi supplementari

93′ – Cambio nel Napoli, esce Petagna ed entra Juan Jesus

100′ – Assolo in area di rigore del Napoli di Bonaventura ,che salta due uomini e calcia , ma Meret respinge, poi sulla ribattuta l’arbitro fischia fallo per il Napoli

105′- Gol della Fiorentina Azione da sinistra destra della Fiorentina, Cross da sinistra di Malhe che trova Venuti che di destro batte Meret

106′ – Termina il primo tempo supplementare con la Fiorentina in vantaggio per 3 a 2 sul Napoli

105′ – Ayroldi fa ripartire il secondo tempo supplementare

107′ .- GOL della Fiorentina, Azione di contropiede viola con Venuti che dal vertice destro dell’ area azzurra crossa per Piatek da solo batte di destro Meret

112′ – Azione della Fiorentina, che giunto al limite dll’ area di rigore del Napoli, su cross di Malhe, calcia e Meret para

119′ – GOL della Fiorentina, azione di Torreira, che lancia Malhe’ e solo d’avanti a Meret calcia di sinitro e lo trafigge

120′ – Triplice fischio dell’ Arbitro, Fiorentina batte Napoli 2 a 5 al Maradona

PARTITA TERMINATA

LA FIORENTINA APPRODA AGLI OTTAVI DI FINALE BATTENDO 5 A 2 LA SQUADRA DI SPALLETTI, AI QUARTI TROVERA’ L’ATALANTA DI GASPERINI

per gli azzurri una scoffitta che deve far riflettere per le tante assenze, ma anche perche’ la coperta e davvero corta!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati