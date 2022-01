Napoli-Fiorentina: le ultime dai ritiri e le probabili formazioni

Oggi alle 18:00 andrà in scena il match di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina allo Stadio Maradona. Gara secca, chi vince affronta l’Atalanta ai quarti di finale al Gewiss Stadium, chi perde saluta la coppa nazionale.



Qui Napoli

Gli azzurri soffrono le assenze di Insigne, Mario Rui, Koulibaly, Anguissa, Ounas, Zielinski e Osimhen. Nota positiva del giorno: Luciano Spalletti recupera Hirving Lozano, il quale è rientrato in Italia in extremis ed è stato inserito nel l’elenco dei convocati. Quasi certa titolarità per il neoacquisto, Axel Tuanzebe.

Ghiotta occasione per i partenopei per riconfermare il fatto che anche con delle assenze pesanti, possono dire la loro, dopo la vittoria di misura per 1-0 in casa ai danni della Sampdoria.

Qui Fiorentina

I viola non potranno contare sull’affidabilità di Martinez Quarta dietro e dei servigi di ottimi palleggiatori a centrocampo come Benassi e Amrabat. Italiano ha necessariamente bisogno di riscattare la pesante sconfitta subita dal Torino per 4-0.

Il tecnico toscano convoca Piatek che, però, non partirà dal primo minuto. Ballottaggio tra Ikonè e Callejon sulla corsia di destra.

Le probabili formazioni del match

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Tuanzebe, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

