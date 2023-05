Napoli-Fiorentina, la responsabilità dei numeri uno

Essere Campioni d’Italia impone al Napoli un onere accessorio. Una sorta di conseguenza doverosa, che incombe da oggi in poi sugli azzurri. La squadra di Spalletti non può, dunque, limitarsi semplicemente a godere dei privilegi connessi al titolo. Perchè lo scudetto scarica sulle spalle dei suoi detentori un fardello oneroso. L’ordinario che diventa straordinario, in un contesto ambientale spesso sopraffatto dalle sue stesse contraddizioni.

Insomma, come nei fumetti resi popolari dalla Marvel, l’adagio per cui “Da un grande potere derivano grandi responsabilità…” calza a pennello alla situazione che s’è creata all’ombra del Vesuvio.

Ovviamente, l’Uomo di Certaldo ed i suoi ragazzi, con poetico sprezzo del pericolo, sono pienamente consapevoli della precarietà del loro dominio. Del fatto che dalla Fiorentina in avanti, chiunque vorrà prendersi lo scalpo della capolista. E dopo, esibirlo come un trofeo. Suggestione golosa e sacrilega assieme.

Cambiano gli interpreti

Anche contro la Viola, il Napoli ha costruito un altro piccolo capolavoro nella sua stagione meravigliosa. Innanzitutto dal punto di vista emotivo, prima ancora che di campo. Questa infatti era una partita in cui serviva maggiore concentrazione rispetto al normale, onde evitare di smarrire sé stesso e tutte le proprie certezze.

Così, gli azzurri hanno mostrato sin dai minuti iniziali la concretezza e la feroce cattiveria agonistica tipica delle grandi squadre. Per nulla soffocati dal clima festaiolo, che dentro il “Maradona” si rivela assolutamente irresistibile, i partenopei hanno non azzardato nessuna giocata a effetto. Limitandosi a sprigionare a tratti quel fascino calcistico capace di creare situazioni qualitative attraverso il proverbiale palleggio ritmato. Alternando il possesso, al gioco diretto e verticale. Scintilla elettrizzante, in grado generare quel tipo speciale di felicità, che esalta i raid brucianti a testa bassa di Osimhen.

Del resto, l’allenatore toscano ha preferito andare sul sicuro, cambiando un giocatore per ogni reparto, trascurando lo spazio concesso a Gollini in luogo di Meret, e considerando Elmas una risorsa aggiuntiva ai titolarissimi, buono per tutti gli usi, alla stregua del “sesto uomo” nella pallacanestro.

Viola messa bene in campo

Evidente la scelta di Spalletti: baricentro conservativo, attestato a metà campo; rimanere stretti e corti tra le linee, non concedendo imbucate alle spalle della mediana. E assorbire le verticalizzazioni di Sottil e González, accettando l’uno contro uno in fascia. Con Di Lorenzo che mangia letteralmente in testa al figlio d’arte. Dall’altro lato, invece, Olivera se la passa peggio. L’argentino ha gamba tonica e piedi educati. Inoltre, riceve assistenza continua da Dodô sotto forma di costanti sovrapposizioni.

Il giropalla degli azzurri appare meno ragionato del solito, e la progressione dell’azione ne risente. Demme prova a fornire la medesima regia attenta ed equilibrata di Lobotka. La trasmissione sul breve è ordinata. Mai una forzatura, ogni volta che la palla gli transitava tra i piedi, gestisce la fase di costruzione dosando l’intensità con professorale sagacia nelle letture.

Però la Fiorentina pressa in avanti, pareggia numericamente la squadra partenopea nella trequarti difensiva. Ed il tedesco, da troppo ai margini delle rotazioni, stenta a trovare le distanze giuste. L’unica soluzione possibile, quindi, sembra esplorare la profondità per il centravanti nigeriano.

Bisogna aggiungere che l’apporto di Raspadori, come presenza fisica e tecnica muovendosi da sottopunta, piuttosto che da esterno offensivo, è stato davvero marginale.

La panchina la ribalta

Di ben altro spessore la ripresa. Le sostituzioni ridisegnano con coerenza il Napoli, garantendo stabilità e superiore quadratura.

Soprattutto nello sviluppo della fase d’attacco, l’ingresso di Kvaratskhelia, Zielinski e Lobotka rivitalizzata il Napoli. Loro in effetti hanno sovvertito la deriva che stava prendendo il match, in termini di bontà delle giocate individuali. Nonché nell’impatto prodotto sul lavoro espresso dal collettivo.

Il georgiano ha impiegato un attimo a ridimensionare chiunque tentasse di arginarne la voglia di mettere la firma in calce alla gara. Puntando con brutalità il dirimpettaio. Lasciandolo sul posto, non prima di averlo ubbriacato con finte, sterzate, cambi passo e allunghi devastanti.

E se il polacco si è reinventato gregario, il pivote slovacco s’è piazzato là in mezzo, favorendo con il suo dinamismo la fluidità dei flussi di gioco.

Chiaramente, ad approfittarne ci ha pensato poi Osimhen: basta guardare come ha fatto a sportellate per tenere la squadra sù, controllando i lanci dalle retrovie. La sensibilità con cui interponeva il corpo tra la palla ed il difensore, consentendo di respirare, nella risalita dal basso, talvolta affannosa e scarsamente efficace, per capire quanto volesse buttarla dentro. E poco importa che i suoi strappi siano stati vanificati da un implacabile Igor. Il dischetto ha comunque suggellato una prestazione maiuscola.

