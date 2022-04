Napoli-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

A meno di 24 h dal calcio d’inizio di Napoli-Fiorentina,32^ di campionato, in programma domani al Maradona, alle ore 15, andiamo a vedere le staistische tra le due squadre, ed i probabili due schieramenti preparati dai due tecnici Spalletti ed Italiano.

Il Napoli in campionato contro i viola, ecco i numeri

Il Napoli vince tutte le ultime 3 gare contro la Fiorentina in serie A, con almeno 2 gol all’ attivo. Solo tra il 1988 ed il 90 si arriva addirittura a 5. Al Maradona non si ‘e mai ripetuto lo stesso risultato, tra le due compagini,2 volte di fila. Lo score vede, 3 vittorie dei partenopei, un pareggio ed 1 vittoria viola. La sconfitta piu’ pesante dei viola risale al 17 Maggio 2021, con un pesantissimo 6-0!

Il Napoli è la squadra che ha collezionato più punti in Serie A in queste prime 12 giornate del girone di ritorno (27, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta). In Casa, i partenopei hanno vinto solo 3, delle 8 gare ultime , giocate al Maradona, infatti 4 dei 5 ko subiti, arrivano proprio nelle gare disputate in casa.

Sfida tra le due squadre con il possesso palla medio più alto del campionato in corso: Napoli (59%) e Fiorentina (57%) – per la Viola si tratta del dato in generale sul possesso migliore dalla Serie A 2016/17 (58% in quel caso).

Il Napoli a Bergamo si conferma “miglior cecchino” in campionato, traguardo raggiunto proprio a Bergamo, 8 i rigori siglati, oltre ad averne realizzati 21 complessivi da palla inattiva (il riferimento e’ anche ai calci di punizione indiretti)

La Fiorentina risulta essere la vittima preferita di capitan Insigne, infatti sono 9 le reti inflitte ai toscani negli anni, l’attaccante del Napoli ha messo a referto 14 degli ultimi 22 gol in Serie A su calcio di rigore, tra cui sette degli otto in questa stagione – al pari di Ben Yedder e Benzema (sette entrambi) è uno dei tre giocatori che vantano più reti dal dischetto nei maggiori cinque tornei europei 2021/22.

Eljif Elmas ha già segnato in questo campionato tre reti ,il 50% dei suoi gol nel massimo torneo (tre su sei) sono arrivati subentrando dalla panchina. Nicolás González, in rete nell’ultima giornata di campionato, ha messo a referto tutti e tre i gol in questa Serie A in gare casalinghe, non segna addirittura in trasferta dal 10 gennaio 2021 (in Bundesliga, quando vestiva la maglia dello Stoccarda).Rete siglata contro l’Augsburg

Queste le probabili formazioni:

Domani, Stadio Maradona, ore 15

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz, Politano, Zielinsky, Insigne, Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Tuanzebe, Juan Jesu, Ghoulam, Demme, Lozano, Mertens. INDISPONIBILI: Di Lorenzo, Petagna, Ounas. Squalificati: Anguissa

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano A disposizione: Dragowski, Rosati, Quarta, Nastasic, Terzic, Maleh, Callejon, Piatek, Ikonè, Sottil, Kokorin. Indisponibili: Bonaventura,Odriozola. Squalificati:Torreira

