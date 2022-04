Napoli-Fiorentina: Aria di scudetto…e sold-out

Napoli ed il Napoli, si preparano alla gara , attesissima dai tifosi, previsto infatti il sold-out allo stadio!, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano che si svolgera’ Domenica 11 Aprile, allo stadio Diego Armando Maradona, gara che segna la giornata numero 32 del campionato di Serie A

Ma andiamo a vedere come, le due compagini, si stanno preparando al match, che per gli azzurri di Spalletti vale la corsa a quello scudetto che ormai sembra davvero ad un passo, anche se l’ostacolo Fiorentina non e’ certo un “sassolino”..

QUI NAPOLI:

La squadra di Luciano Spalletti, a -3 dal match contro i viola, e’ in ansia per Victor Osimhen, uscito anzitempo dal campo d’allenamento per un problema alla coscia, oggi ne sapremo di piu’ dopo il consulto medico. Ma lo stesso Nigeriano, via social, ha voluto tranquillizzare i propri tifosi con un messaggio chiaro “Ci vediamo Domenica“

Per quanto concerne la formazione, in attesa dI Osimhen, il mister ritrova Rrhamani, rientrato dopo il turno di squalifica, al fianco di Koulibaly, confermatissimi gli esterni Zanoli e Mario Rui. Anguissa, squalificato, dovrebbe essere sostituito da Fabian Ruiz al fianco di Lobotka, con Zielinsky, oppure Elmas, sulla trequarti. I due esterni d’attacco dovrebbero essere capitan Insigne sulla sinistra e Lozano, al posto di Politano, a destra dove rientra da titolare dopo i tanti infortuni capitatigli da Febbraio.

Ad oggi la probabile formazione azzurra, che affrontera’ Domenica la Fiorentina potrebbe essere questa:Ospina, Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinsky, Insigne, Lozano, Osimhen.

QUI FIORENTINA:

Vincenzo Italiano si prepara alla gara contro gli azzurri con alcune incognite, oltre alla rinuncia “Forzata” del centrocampista Torreira(squalificato), anche Giacomo Bonaventura e Alvaro Odriozola . Il primo non si allena dalla gara contro il Bologna, un infortunio che lo costrinse ad uscire anzitempo, da allora ancora fastidi, ed essendo il traguardo europeo ad un passo non vuol rischiare di peggiorare proprio nel Rush finale. Mentre lo spagnolo, e dalla gara di Coppa Italia con la Juve che non riesce a riprendersi a pieno dall’infortunio, il suo impiego lo si capira’ nelle prossime sedute ‘d allenamento. Recupera’ il francese Jonathan Ikonè, abile per Domenica.

Questo il probabile undici di Italiano contro il Napoli: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Castrovilli, Amrabat,Maleh, Piatek, Cabral Gonzales

