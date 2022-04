Napoli-Fiorentina: designato Mariani

L’Associazione Italiana Arbitri ha designato per la sfida tra Napoli e Fiorentina, valido per la 32esima giornata di Serie A, in programma domenica alle 15, il fischietto della sezione di Aprilia, Maurizio Mariani.

Assistenti: Paganessi-Tolfo.

IV Uomo: Gariglio.

VAR: Banti-Valeriani

Confortante l’ultimi precedente di Mariani con gli azzurri: Venezia-Napoli (0-2), del 6 febbraio 2022.

