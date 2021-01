Callejon e Napoli: certe volte l’amore dura. Altre, invece, fa male

Osservare Callejon indossare una maglia diversa da quella del Napoli è stata una sensazione amara. Nondimeno, funzionale ad affrontare la fase della guarigione per il suo addio.

Capace di disordinare il cuore, nonostante la ragione magari ha ampiamente metabolizzato le scelte operate questa estate dalla società.

Eppure, trovare una spiegazione logica che giustifichi l’interruzione di un rapporto settennale risulta davvero difficile.

Anche se nelle ultime due stagioni, forse il rendimento è parzialmente calato, la sua intelligenza tattica ha continuato ad essere imprescindibile per gli azzurri.

Specialmente vedendo il modo in cui ieri s’è reso minaccioso, stringendo e allargando il campo, contro la sua ex squadra.

Ancora altamente competitivo, in grado comunque di fare la differenza, al netto del risultato tennistico a favore dei padroni di casa.

Meglio criticato che irriconoscente

Piccola nota a margine. Pare che i tifosi della Fiorentina si siano risentiti, non poco, perché Callejon s’è fatto fotografare, tutto sorridente, con il supporting cast del Napoli: massaggiatori, fisioterapisti e magazzinieri.

L’amarezza per la scoppola potrebbe essere pure comprensibile. Ma non tiene conto della storia, a prescindere dai colori attuali.

In un ambiente che non conosce etica, in cui regna sovrano il mero opportunismo, meglio passare per superficiale, che arrendersi all’ingratitudine.

Ben venga, dunque, un hombre vertical come lo spagnolo. Che non si è voluto piegare ad un comportamento di facciata. Pur interpretando la professione con indiscutibile rettitudine morale.

Perché la riconoscenza, un aggettivo svuotato di tutto il suo significato nel calcio attuale, rende liberi. Nonché consapevoli dell’amore: dato e ricevuto…

Callejon ed il taglio diventato emozione

Del resto, quando vivi in simbiosi con un gruppo per così tanto tempo, diventa praticamente impossibile nascondere le emozioni.

Specialmente riavvolgendo all’indietro la pellicola degli anni vissuti all’ombra del Vesuvio da Callejon. Arrivato quasi in sordina dal Real Madrid, alla stregua di un acquisto minore.

Una sorta di comparsa rispetto al protagonista di quell’affare colossale, imbastito attraverso la certosina mediazione di Rafa Benítez. Ovvero, Gonzalo Higuain.

Tuttavia, l’argentino è finito nel dimenticatoio. Destinato all’oblio, il centravanti dei record. Al contrario dell’esterno spagnolo, insostituibile padrone della fascia destra.

Puntuale all’appuntamento con il taglio dal lato debole. Un marchio di fabbrica trasformatosi in copyright: il famoso Tallejon.

Probabilmente una delle intese più iconiche dell’ultimo decennio, in Serie A. Insigne non ha mai nemmeno alzato la testa, per pescarlo sul secondo palo. Come se sapesse già chi c’era dall’altra parte della traccia.

Un filo sottile, neurocognitivo prim’ancora che tecnico-tattico, capace di connettere i due lati del campo. Lorenzinho si accentrava e serviva il classico cioccolatino. Un invito troppo appetitoso, per non essere scartato con puntuale genialità.

Ed eccolo, Calleti spuntare dietro l’ultimo difensore della linea. Dove soltanto un attimo prima non c’era nessuno.

La palla cade proprio lì, alle spalle del terzino di turno. Ovviamente punito per la sua distrazione.

La sintesi di tutto questo: l’inchino verso i tifosi, dopo ogni gol. Preciso, minuzioso ed elegante, alla stregua del movimento con cui un momento prima aveva castigato il dirimpettaio.

L’ultimo taglio, da avversario, in un San Paolo deserto. La sostituzione al 73’, l’applauso ai compagni, mentre esce.

Per Callejon la partita è finita. Guarda verso le tribune. Gli spalti sono vuoti. Nessuno da salutare. Da casa, una città intera ricambia idealmente l’inchino…