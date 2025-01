Napoli Fiorentina asse di mercato.

La società partenopea guarda in casa viola, per l’ultima settimana di mercato. Due gli obiettivi gigliati attenzionati, dal club azzurro sempre per il reparto difensivo. Il primo nome sul taccuino, di Giovanni Manna resta quello di Pongracic, visto l’esito dell’operazione Danilo. La Fiorentina però per il difensore centrale, chiede 20 milioni di euro, a queste cifre, però il club partenopeo fa un passo indietro. Tra l’altro nell’ultima gara dei viola, vinta contro la Lazio, Palladino ha schierato il croato nell’undici titolare, rivalutandolo come elemento importante, nello scacchiere fiorentino. Più agevole la pista che porta a Cristiano Biraghi, visto anche l’infortunio di Olivera, che potrebbe tenerlo lontano dal campo, per diverse settimane. Biraghi ormai ai margini del progetto Fiorentina ha già lavorato, con Antonio Conte e potrebbe tornare utile per questo periodo, proprio nel ruolo di terzino sinistro. Nel frattempo la Fiorentina ha chiuso col Monza l’acquisto di Pablo Mari’, che piaceva anche al Napoli. Motivo in più per lasciar partire Biraghi, senza troppi rimpianti. Resta un’opportunità di mercato per i partenopei, che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.