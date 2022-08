Napoli, Finita male con lui!…

Fabiàn separato in casa in questi ultimi giorni napoletani. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che racconta del fastidio del club per la presenza in discoteca a Positano mentre la squadra era a Verona in attesa dell’esordio in Serie A.

“Fabiàn Ruiz sta vivendo da separato in casa: il Napoli non ha gradito la sua sortita in discoteca a Positano mentre la squadra era a Verona. Lo spagnolo ha già un accordo economico da 6 milioni con il PSG, che lo acquisterà versando 25 milioni al club azzurro” spiega il quotidiano.

Una piccola chiosa pero’ va fatta, non fosse altro che per il rispetto verso coloro i quali, questi ragazzini dovrebbero avere, cioe’ i tifosi. Senza dimenticare, al di la della trattativa Psg, questo ragazzo, ha sempre rifiutato il rinnovo, e ci sta, ma fino al 30 giugno 2023, e un tesserato del Calcio Napoli, e come tale va trattato.

Se i suoi compagni sonoin partenza per Verona, e lui si rifiuta, la societa’ deve intervenire celermente, ma cio’ , ancora una volta, non e avvenuto. A quel punto, lo sfogo dell’allenatore, a fine gara, e piu’ che giustificato…rammentando anche, che questo pseudo professionista, fa parte degli ammutinatori…di Ancelotti

Insomma,caro sig Fabian Ruiz, speriamo che al più presto ci si liberi di queste zavorra, perche’ sinceramente, se ne hanno le scatole piene, di calciatori che si sentono i padroni…del piffero!!…senza offesa per il piffero!!!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati