Napoli, Finalmente, Ecco il tanto atteso Tweet!

La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giacomo Raspadori dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto”. Con un annuncio sul proprio sito ufficiale e con l’immancabile tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, il club azzurro ufficializza l’ennesimo colpo di questa sessione estiva e fa felice Spalletti, che durante la conferenza stampa pre-Monza aveva parlato così dell’attaccante azzurro ormai ex Sassuolo: “Può farci pensare a qualcosa di diverso, l’idea Raspadori nasce dal fatto che può darci cose diverse da quelle che già abbiamo”.

E ora l’idea è diventata realtà, Raspadori si trasferisce in Campania in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni da pagare in sei anni: 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto, pagabili nei successivi cinque anni, oltre ad alcuni bonus legati ai risultati della squadra e a quelli personali in termini di gol e assist. Raspadori ha firmato un contratto quinquennale da 2.5 milioni di euro a stagione.

L’attaccante attendeva da tempo il trasferimento e l’allenatore del Sassuolo, Dionisi, lo aveva risparmiato nel primo tempo all’esordio con la Juve proprio per le numerose voci di mercato che riguardavano il suo giocatore. A questo punto, Raspadori potrà essere convocato per la sfida con il Monza, ma difficilmente sarà impiegato non avendo fatto neanche un allenamento con i compagni.

