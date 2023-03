Napoli: Festa scudetto non piu’ “se”…ma “quando!”

A Napoli, in merito allo scudetto, non ci si chiede più il “se” ma il “quando”: in città si vive un clima di rarefatta fibrillazione. Un’emozione pronta ad esplodere, ma che adesso sta montando come panna per un dolce. Lentamente, con cura. Con l’attenzione massima a non farla smontare, a non farla “impazzire”. Il Napoli è lassù, che quasi si perde il conto dei punti di distacco dalle “inseguitrici”, e la città si tinge d’azzurro.

“A Napoli è partito ufficialmente il conto alla rovescia per lo scudetto. Ad azionare il timer è stata in qualche modo la Lega Serie A, che ieri ha fissato anticipi, posticipi, orari e persino la programmazione tv dal weekend di Pasqua fino alla fine di aprile. È parecchio probabile che lo scudetto arriverà proprio in questo arco temporale, dalla 29ª alla 32 giornata. Secondo Opta, Spalletti ha il 100% di possibilità di vincerlo. Insomma, bisogna solo capire quando (…)

La prima opzione da valutare è quella della matematica nuda e cruda: se il Napoli le vincesse tutte da qui al 29 aprile, il +19 su Sarri (secondo) e il +21 su Inzaghi (terzo) sarebbero distanze non più colmabili nelle 6 partite che restano. Con un mezzo passo falso tra Milan, Lecce, Verona, Juve e Salernitana, i partenopei brinderebbero nel turno infrasettimanale di inizio maggio a Udine (2, 3 o 4), sempre che biancocelesti e nerazzurri corrano alla massima velocità possibile.

Va però calcolata la variabile Juventus, che di punti in classifica ne ha ufficialmente 41 (30 in meno del Napoli), con la speranza però di veder annullata la stangata del -15 il prossimo 19 aprile al Collegio di Garanzia, quattro giorni prima dello scontro tra azzurri e bianconeri allo Stadium (domenica 23/04 ore 20.45). Mettiamola così: vincendo le due partite (quella sul campo e quella in aula), in appena 96 ore, lo svantaggio potrebbe ridursi in modo considerevole.

Facendo la corsa sulla Juve a punteggio pieno (calcoliamo ad esempio 59 punti, cioè 41+ i 3 eventuali dello scontro diretto e i 15 della penalizzazione), gli azzurri dovrebbero aspettare solo qualche settimana e togliere lo spumante dal frigo a quattro giornate dalla fine, cioè in un’altra gara dal sapore dolcissimo: Napoli-Fiorentina, la stessa in cui Diego festeggiò il primo tricolore nel 1987, calendarizzata al momento in data 7 maggio.

Di sicuro la quota scudetto è fissata a 85 punti, il massimo che potrebbe raggiungere la Lazio facendo un clamoroso filotto di 11 vittorie. Al Napoli basterebbero due successi e nove pareggi per arrivare a 86“.

