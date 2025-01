Napoli fermo al calciomercato: scelta voluta, in mancanza di profili funzionali

Cosa c’è di più magico della Befana, quell’attesa carica di emozioni in cui scopri la calza stracolma di dolciumi. E poi i doni; l’incanto quando finalmente puoi scoprire qualcosa che magari tanto desideravi. Il calciomercato invernale, che è cominciato ufficialmente proprio a ridosso dell’Epifania, rimane un eterno spacchettare di regali. Alcune sorprese sono buone per far brillare gli occhi. Altre vengono portate avanti senza farci particolare attenzione. Infatti, si trasformeranno in operazioni trascurabili, oppure di mero contorno. Che in taluni casi, addirittura, sarebbe meglio dimenticarsi di aver concretizzato.

Una delle regole d’oro in voga tra i diesse è quella di non lasciarsi ingolosire dal nome. Lavorando invece su profili maggiormente funzionali alle esigenze della squadra. Per tale ragione il Napoli starebbe cambiando idea sull’arrivo di Danilo, che pareva (quasi) certo prima che Conte virasse decisamente su Juan Jesus, riconoscendogli fiducia incondizionata. L’ex capitano della Juventus pareva molto vicino ai partenopei, ma l’indennizzo da pagare per liberarlo eventualmente dalla Vecchia Signora ha fatto cambiare idea a De Laurentiis. Facendo de facto saltare la chiusura dell’affare.

Niente Pellegrini per il Napoli

Per lo stesso motivo appariva pretestuoso accostare il nome di Lorenzo Pellegrini agli azzurri ancor prima che decidesse il derby con una prestazione sontuosa, arricchita da un gol meraviglioso. D’altronde, i “soliti noti”, presunti esperti di trattative segrete – che poi restano tali, in quanto mai si realizzano -, forse dimenticano quanto percepisca il capitano della Roma. Una cifra mostruosa per qualsiasi bilancio virtuoso: tra parte fissa e bonus, guadagna circa 6 milioni netti a stagione in giallorosso. Senza dimenticare l’intenzione manifestata pubblicamente più volte da Conte in questi giorni. Ovvero, coinvolgere maggiormente nelle rotazioni Raspadori, provando a concedergli minutaggio in qualità di mezzala iperoffensiva. Sostanzialmente, come primo cambio di McTominay.

Lecito allora chiedersi come si inserisca in questo scenario la voce relativa a Jacopo Fazzini. Sembra che la Lazio si sia mossa abbondantemente per tempo sul talentuosissimo centrocampista dell’Empoli. Tant’è vero che alla vigilia del match contro il Venezia, l’allenatore dei toscani, D’Aversa, l’ha escluso dalla lista dei convocati, ritenendolo troppo distratto dai rumors di mercato. Indubbio che al Napoli piaccia assai. Ma Lotito s’è portato avanti col lavoro, stabilendo già un canale privilegiato con Corsi circa la formula dell’operazione. Prestito oneroso di un paio di milioni e riscatto obbligatorio. Da limare solamente la differenza di prezzo tra domanda (14-15 milioni) e offerta: al momento, i biancocelesti sono fermi a 10-11. Nel frattempo, valutano l’alternativa Cesare Casadei, ai margini al Chelsea.

Entra Scuffet, escono in due

In concreto, finora le uniche certezze in zona Castelvolturno rimangono Folorunsho e Zerbin, pronti a svuotare l’armadietto, riempire la valigia e cambiare aria, destinati a Fiorentina e Venezia. Nonché lo scambio di portieri col Cagliari: Caprile vola in Sardegna, prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Mentre Scuffet sbarca (in prestito) all’ombra del Vesuvio, ricomponendo così il tandem di estremi difensori cresciuti assieme all’Udinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: