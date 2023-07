“Napoli favorito per lo scudetto ed aggiungo anche nei prossimi 2-3 anni!” Antonio Corbo ne’ e’ convinto

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Potete scolpirlo nella roccia: il Napoli in questo momento è il favorito per lo Scudetto. E, dico di più, anche per i prossimi 2-3 perché la squadra è già impostata. Poi è chiaro che Garcia debba dimostrare di essere all’altezza. Se il Napoli tra 2-3 anni avrà una squadra come quella di oggi, così impostata, e non da reimpostare, vorrà dire che avrà superato anche l’addio di Giuntoli”.

