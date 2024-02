Napoli favorito dai bookie: il “nuovo” Verona non convince

Il Napoli torna al “Maradona”, dove ha ottenuto l’ultima vittoria in campionato datata 13 gennaio. Gli azzurri, alla vigilia della 23ª giornata di Serie A, si trovano a -4 dal quarto posto: una vittoria contro il Verona li terrebbe in corsa in una lotta che oggi appare serrata. Dal canto loro, gli scaligeri, con una rosa stravolta dal mercato invernale, secondo i bookmaker, dovrà cercare l’impresa per uscire da Fuorigrotta con qualche punto.

Se in trasferta gli azzurri fanno tremendamente fatica, in casa sono reduci da tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio). Le quote sorridono dunque agli gli uomini di Mazzarri, favoriti tra 1.39 su Planetwin365 e 1.46 su Betway. Nettamente avanti in quota pure su 888sport e Betflag, dove si giocano tra 1,42 e 1,45 contro il segno «2» che raggiunge 7.80 su Goldbet e Better partendo da 6.98 su Betway e 7.00 su LeoVegas. Nel mezzo il pareggio, con cui si è chiuso l’ultimo turno di Serie A per entrambe le squadre, paga 4,50 volte la posta, tra 4.33 su Bet365 e 4.75 su Sisal e Snai.

Gol e marcatori

All’andata i campani si imposero per 3-1 in trasferta e, negli ultimi sette scontri diretti, solamente una volta una delle due squadre non ha trovato la via della rete. Per questa sfida, gli esperti puntano però sul No Goal, a 1,78, leggermente avanti rispetto al segno Goal a 1,94.

L’attacco del Napoli — che dovrà fare ancora a meno di Osimhen — non sta performando come nella scorsa stagione. Ciò non toglie che per questo match i bookmaker considerino altamente probabile almeno un gol degli azzurri. Tornano infatti a disposizione Kvaratskhelia e Simeone, che guideranno la prima linea partenopea. L’argentino, ex della gara, non segna in campionato dallo scorso settembre e proverà a sbloccarsi: in quota si gioca a 2,60. Possibile esordio in casa per Ngonge proprio contro la squadra che lo ha ceduto agli azzurri in questa sessione: una rete del belga è proposta a 2,92. Nel Verona, invece, le speranze di trovare il gol poggiano sulle spalle del neo acquisto Noslin, offerto marcatore a 6,45.

