Napoli, fari puntati sul mercato di gennaio: servono alternative ai terzini

Per il Napoli incombe la ripresa del campionato, dopo la sosta delle qualificazioni Mondiali. La testa della squadra è già all’impegno domenicale contro l’Inter. Ma nella stanza dei bottoni pensano in ottica futura, proiettando le strategie a medio termine. Il mercato di gennaio è dietro l’angolo e la direzione sportiva partenopea, assieme alla proprietà, sono consapevoli di dover intervenire, per completare un organico assai competitivo.

Ovviamente, il primato in classifica ha nascosto quelle piccole lacune che comunque ci sono nella rosa a disposizione di Spalletti. Si ragiona, dunque, su come poterle eventualmente colmare.

I dubbi restano sempre quelli dei terzini, perchè per una ragione o l’altra, sia Malcuit che Ghoulam hanno dimostrato di non essere affatto determinanti come credibili alternative a Di Lorenzo e Mario Rui.

In quest’ottica, pare che il diesse degli azzurri abbia palesato un certo interesse verso Noussai Mazraoui, in scadenza con l’Ajax a fine stagione. Il 24enne marocchino sarebbe la soluzione ideale per la fascia destra. Mentre Reinildo Mandava, 27 anni, con nazionalità del Mozambico, dal 2019 al Lilla, anche lui a fine contratto, rappresenta una ipotesi fattibile per la fascia mancina.

Da non trascurare poi la pista che porta a Fabiano Parisi. Il 21enne terzino dell’Empoli, esordiente quest’anno in Serie A (quattro presenze, di cui una da titolare), appena entrato nel giro dell’Under 21, è tra gli obiettivi di Cristiano Giuntoli. Il d.s. vorrebbe concludere una operazione tipica per le strategie mercantili del Napoli, facendo un grosso investimento in prospettiva, alla luce dell’età e delle potenzialità del ragazzo. Tenendo presente che in estate il terzino si è accordato per il rinnovo fino al 2025 con l’Empoli, del contratto in scadenza originariamente nel 2023.

Parisi è nato a Solofra, in provincia di Avellino, il 9 novembre del 2000. Cresciuto dalle giovanili del Benevento, prima di passare all’Avellino (63 presenze tra D e C, con quattro gol). Nel 2020 il salto in B con l’Empoli, dove contribuisce fattivamente alla promozione dei toscani dalla cadetteria, con 20 presenze e un gol. Purtroppo, all’ultima giornata di campionato, nella trasferta di Lecce, Parisi ha riportato una frattura composta del perone destro. Circostazna che ne ha rallentato un pochino la definitiva esplosione.

