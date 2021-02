Napoli: Europa indigesta, una maturità che stenta ad arrivare

A dicembre, quando l’urna di Nyon ha sancito l’accoppiamento tra Napoli e Granada, avversarie nei sedicesimi di finale di Europa League, ho sorriso amaramente. Non sono superstizioso (perché porta sfortuna esserlo), ma ho sufficiente memoria per ricordare quanto siano ostiche, e a volte anche un po’ antipatiche, le tradizioni sfavorevoli nello sport.

La maledizione spagnola

Nell’era De Laurentis, ogni volta che il Napoli ha incontrato una squadra spagnola nelle fasi finali delle coppe europee è stato eliminato, anche piuttosto agilmente.

Due volte ad opera del Villarreal nei sedicesimi di Europa League (stagioni 2010-2011 e 2015-2016), una volta nei preliminari di Champions League per mano dell’Athletic Bilbao, e due volte negli ottavi di Champions League, rispettivamente dal Real Madrid e dal Barcellona.

Per dirla tutta, nei dieci incontri disputati gli Azzurri non hanno mai vinto: 4 pareggi e una sconfitta nelle gare casalinghe, in trasferta solo sconfitte, a volte anche sonore.

Otto le reti realizzate (4 in casa e 4 in trasferta), ben 18 quelle subite (6 in casa 12 in trasferta).

Un bottino amaro che, purtroppo, va aggiornato con l’ennesima scoppola e altri due gol al passivo.

Insomma, al Napoli le squadre spagnole risultano indigeste come la corazzata Kotiomkin per Fantozzi.

Inutile disturbo

Ma spinto da un sussulto di orgoglio, Fantozzi seppe ribellarsi alla tirannia del cineforum d’autore, e lo fece sommerso da 92 minuti di applausi. Il Napoli – invece – continua a non prendere sul serio l’impegno europeo, specie l’Europa League, competizione che troppe volte è stata vista come un inutile disturbo.

La questione però non è limitata alle sole squadre spagnole, perché Napoli è una città ospitale e non discrimina nessuno. Non andò meglio infatti con i cechi del Viktoria Plzen (l’umiliante 0-3 al San Paolo grida ancora vendetta), e i tedeschi del RG Lipsia (1-3 casalingo). In entrambi i casi siamo stati eliminati ai sedicesimi di finale. D’altronde, perché sforzarsi? È solo l’ennesima coppetta. Non è un caso che gli unici allenatori che hanno onorato le competizioni europee siano stati Carlo Ancelotti e Rafael Benitez, due mister dallo spiccato respiro europeo (hanno vinto più di un trofeo continentale).

Rivoluzione rafaelita

In particolare, il manager madrileno ha ottenuto i risultati migliori. Il primo anno totalizzò 12 punti nel girone di Champions, un raggruppamento di ferro dato che il Napoli era in quarta fascia. Fu eliminato per un gol nel calcolo della differenza reti. In Champions mai nessuna squadra è stata eliminata ai gironi con un punteggio così alto. Triste record. Declassato in Europa League, il Napoli si fermò agli ottavi. L’anno successivo, Benitez mancò la qualificazione ai turni preliminari di Champions contro il modesto Athletic Bilbao (accusa che i suoi detrattori costantemente rispolverano). Pochi ricordano, però, che 13 calciatori erano reduci dal Mondiale, Rafael dall’intervento al crociato, Insigne in polemica con i tifosi (tanto per cambiare), Inler e Zuniga fuori squadra per scelta societaria, infatti fummo costretti a “riesumare” il rientrante Gargano a centrocampo e Britos sulla fascia sinistra. Provò a riscattarsi in Europa League dove arrivò fino alle semifinali. Solo un doppio arbitraggio scandaloso negò al Napoli la possibilità di disputare la sua seconda finale in Coppa Uefa. Rafa Benitez, a dispetto delle tante critiche, ha portato il Napoli in seconda fascia nel ranking europeo (ed è rimasto imbattuto nelle gare casalinghe). Ha gettato le basi per un Napoli finalmente più internazionale.

Promesse da marinaio

Ma nei tre anni successivi, piuttosto che proseguire nel segno di una gestione sportiva dell’intera stagione, si è tornati indietro, riabbracciando allegramente la filosofia degli alibi e delle scelte, o se preferite dei “sacrifici calcolati”. Un atteggiamento miope, almeno per un europeista convinto come me.

Perché il blasone di una società scaturisce dai trofei vinti, e dal suo collocarsi con forza e prestigio sul palcoscenico internazionale (e non certo accumulando figuracce). La mentalità vincente di una squadra si acquisisce con l’attitudine a disputare al meglio ogni incontro, in tutte le competizioni (e non a fare scelte “preventive”). Il fatturato si incrementa anche attraverso i risultati sul campo, e non annunciandolo a gran voce.

Sia chiaro, non si pretendono vittorie o trofei irraggiungibili, ma una crescita graduale, partita dopo partita. Le squadre e le vittorie si costruiscono con il tempo, non piombano dal cielo per grazia ricevuta. Il Napoli formato provinciale mi ricorda la celebre promessa di Pierino, attempato ripetente: “Mamma, domani studio“.

Ranking Uefa

Salvo miracoli sportivi, giovedì prossimo il Napoli sarà eliminato in Europa League, nuovamente ai sedicesimi di finale. L’augurio, chiaramente, è quello di essere sonoramente smentito. In caso contrario, l’eliminazione sarà un danno per l’immagine della squadra, per il suo blasone, per le casse societarie (anche se i premi in Europa League sono inferiori a quelli della Champions, sono sempre entrate aggiuntive), ma soprattutto per il ranking Uefa.

Attualmente, il Napoli è in terza fascia, appena ventesimo, in caduta libera. L’anno prossimo dovrà scalare 17,000 punti, e quest’anno ne ha accumulati soltanto 8,000. Non sufficienti a compensare la quota da sottrarre. Gli Azzurri potrebbero finire in quarta fascia, dipenderà solo dai risultati delle squadre che seguono. Di sicuro, non potrà migliorare la sua posizione. È grave che non si instauri nella mentalità della squadra, dei tifosi, di alcuni addetti ai lavori, l’importanza del ranking Uefa.

In Europa ogni vittoria o pareggio, anche a qualificazione ottenuta, pesa cinque volte di più rispetto ad un risultato utile in campionato. In Europa quei punti si accumulano e durano cinque anni, in campionato nella stagione successiva si riparte nuovamente da zero.

Il ranking Uefa condiziona e influenza (in positivo o negativo) l’andamento nelle coppe (come i sorteggi nella fase ad eliminazione diretta).

Partire in seconda fascia significa evitare tante squadre altamente competitive, di conseguenza avere maggiori possibilità di qualificazione. Scivolare in terza o quarta fascia, ti condanna al consueto girone di ferro. E mi costringe a sentire la solita solfa: La Champions toglie punti, serve un’impresa, siamo stati sfortunati, siamo capitati in un girone difficilissimo. Mi sembra di assistere ad uno stucchevole loop temporale senza fine.

Invece, è arrivato il momento di raccontarci la verità: non siamo stati sfortunati, abbiamo scelto di uscire, abbiamo rinunciato a “provarci” per vincere da qualche altra parte (quest’anno “ci accontentiamo” di arrivare quarti). Come se accumulare sconfitte ed eliminazioni fornisse un’arma in più ai giocatori, desse maggiore consapevolezza per la vittoria finale, piuttosto che rallentare un sano processo di crescita.

La sindrome di Peter Pan

Lo ripeto, spero vivamente che gli Azzurri si qualifichino a fronte di una prestazione brillante. In caso contrario, tremo al pensiero di dovermi sorbire – per l’ennesima volta – gli eterni Peter Pan che giungeranno in soccorso di una squadra che rimanda continuamente il suo processo di maturazione.

Il repertorio è ormai ben noto e collaudato. Per un anno vorrei evitarmi il grido di battaglia: Ora testa al campionato! Anche perché ho già visto quel (brutto) film, conosco il finale e vi confesso che non mi è piaciuto. Con l’agilità della Pantera rosa dovrò schivare anche la retorica del: Fino alla fine ci aspettano tutte finali.

Belle le finali, peccato che per vincerle prima bisogna arrivarci.

