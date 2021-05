Napoli, essenziale ricucire il rapporto con l’ambiente

Al Napoli ancora fa male, e parecchio, il pareggio interno contro il Verona, un’autentica beffa quando si pensava che il più era già stato fatto. Ma il calcio è così, lo sapeva bene il vecchio Trapattoni, non dire gatto… e lo sanno bene all’ombra del Vesuvio, dove per giorni non si è parlato d’altro. E la delusione è stata talmente grande da mettere in silenzio stampa anche i tifosi.

Ma “Uomini deboli destini deboli, uomini forti grandi destini“: queste sono le parole, pronunciate molto tempo fa da Luciano Spalletti. Ll’uomo che sarà alla guida del Napoli dalla prossima stagione. E certo che lui è uno che non te la manda a dire, un artista della comunicazione e soprattutto un insegnante di calcio.

Vedere Politano al termine della sua bella prova con la Nazionale contro il San Marino, quasi spaventato ad una domanda sul Napoli, perché la società è ancora in silenzio stampa; vedere esonerare, di fatto, Gattuso tramite un tweet; annunciare il prossimo allenatore sempre tramite “cinguettio”, oltre a fare tristezza, è sintomo di debolezza.

Ci vuole polso per gestire un Top Club

Bisogna avere gli attributi per metterci la faccia, affrontare la realtà, le domande scomode, soprattutto dare risposte ai propri tifosi che anche domenica sera erano lì, fuori al Maradona Stadium a sostenere la squadra. A soffrire e già pronti a sognare di nuovo. Tutto questo merita rispetto e gratitudine. Il fallimento, se di fallimento si tratta, della stagione è cominciato proprio da una comunicazione schizofrenica per poi diventare totalmente assente. Questo ha dato un segnale di incapacità di gestione che inevitabilmente si è trasferita ai calciatori, rendendoli deboli da un destino debole, e nel momento di tirare fuori il carattere si sono sciolti come neve al sole.

Quello che più ha stupito nella debacle col Verona è il non aver visto nessuno di quelli in campo alzare la testa e la voce, prendere un compagno per il colletto, litigare contro un avversario, l’arbitro, niente di tutto ciò, testa bassa e confusione totale. Non sempre si può vincere di fioretto, a volte serve la sciabola; ecco perché la scelta di Spalletti sembra la più adatta, laddove sia lui a prendere la situazione in mano, a fare anche un po’ da parafulmine se vogliamo.

Ma soprattutto che tolga lo scettro della comunicazione alla società, per prenderla in mano lui che di certo da questo punto di vista non è secondo a nessuno.

Si prospettano conferenze pirotecniche

Ovviamente serviranno i giocatori giusti per cambiare il proprio destino, se da come si vocifera, la volontà di Luciano è quella di salvaguardare la rosa integrandola nei punti giusti, allora potremmo divertirci il prossimo anno.

Soprattutto in quelle pirotecniche conferenze stampa che da troppo tempo mancano alla gente. Perché a Napoli il bavaglio non lo puoi proprio mettere.

Segui anche persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati