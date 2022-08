Napoli-Espanyol, Ultima del ritiro…

Ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A per il Napoli di Spalletti: dopo la vittoria contro il Girona, gli azzurri oggi affronteranno l’Espanyol alle ore 19:00 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro

Quella contro l’Espanyol è l’ultima delle quattro amichevoli che hanno visto i partenopei sfidare l’Adana Demirspor, Maiorca e Girona ottenendo due pareggi ed una vittoria.

Osimhen e compagnia saranno impegnati lunedì 15 agosto nella prima giornata di Serie A contro il Verona di Cioffi. Ora c’è l’occasione per rifinire la condizione dopo il tris di test in terra abruzzese

Dove vedere la gara e quanto costa l’evento

La partita – calcio d’inizio alle ore 19:00 di sabato 6 agosto – sarà trasmessa in diretta tv e streaming al prezzo di 2,99 euro (NON a 9,99 euro): in tv sarà visibile sul canale Sky Sport 251. Su Sky si può acquistare direttamente da telecomando, con l’importo che poi verrà aggiunto al costo mensile dell’abbonamento nella fattura successiva. La sfida non sarà visibile in streaming gratis per gli abbonati su Sky Go o su NOW TV.

le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Lozano.

Espanyol (4-3-3): Lecomte; Gil, Cabrera, Recasens, Puig; Souza, Darder, Bare; Embarba, Joselu, Puado.

