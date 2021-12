Napoli-Empoli: le ultime dai ritiri e le probabili formazioni

Dopo la vittoria ed il conseguente passaggio del girone di Europa League ai danni del Leicester City, il Napoli si appresta a riprendere la marcia in campionato contro l’Empoli di Andreazzoli che approda al Maradona alle 18:00.



Gli azzurri sono alla ricerca dei tre punti dopo le ultime due gare (Sassuolo ed Atalanta) dove hanno ottenuto soltanto un punto in classifica, passando al terzo posto.



Il pareggio del Milan deve essere una motivazione in più per i partenopei, i quali con una vittoria raggiungerebbero il secondo posto a pari merito con i rossoneri in vista del big match della settimana prossima proprio in casa dei diavoli. Oltre alla corsa per il primo posto c’è da guardarsi bene le spalle con l’Atalanta pronta ad approfittare di eventuali passi falsi delle prime tre per recuperare punti.



Vediamo come arrivano al match campani e toscani.

Qui Napoli

Gli uomini di Spalletti sono in netta ripresa e lo hanno dimostrato vincendo una partita fondamentale e per niente facile in Europa League nonostante la totale emergenza dovuta agli infortuni. Il tecnico di Certaldo sta recuperando pian piano i propri calciatori più importanti, ma oggi soffrirà le assenze di Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Fabian Ruiz. La nota positiva della giornata è quella che quantomeno tornano tra i convocati Insigne, Anguissa e Lozano. Notizia importantissima in vista del secondo tempo e soprattutto del big match del prossimo weekend col Milan. Dovranno stare attenti al cartellino Mario Rui e Anguissa che sono diffidati.



Qui Empoli

La squadra di Andreazzoli approda all’ombra del Vesuvio senza particolari preoccupazioni e con la testa libera di chi può giocare senza paura di non fare punti. In più, non hanno indisponibili e l’unico diffidato è Luperto. Si prevede una partita sporca e spezzettata da parte loro.



Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Ounas, Elmas; Mertens.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Zurkovski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

