Napoli – Empoli: due reti azzurre per un’altra vittoria

Il Napoli a soli due giorni di distanza dalla vittoria contro l’Atalanta scende di n uovo in campo, nello Stadio Diego Armando Maradona contro l’Empoli.

Tre fattori saranno fondamentali: esplosività, focalizzazione e resistenza.

Ore 18.30 fischio d’inizio.

Il Napoli scende in campo, in pochi minuti l’Empoli cerca di costruire un azione ma Alex Meret è molto bravo a leggere la giocata di Baldanzi e ad allontanare così il pericolo.

8′ Stojanovic atterra Raspadori e Direttore di Gara Luca Pairetto interrompe il gioco. Napoli potrà battere una punizione da posizione davvero interessante.

9′ Giacomo Raspadori calcia un tiro pericoloso che purtroppo finisce sulla barriera.

Victor Osimhen non riesce a controllare un passaggio che divide la difesa… Il corner di Matteo Politano che però viene intercettato dalla difesa dell’Empoli.

10′ Giallo per Bandinelli per un entrata troppo forte

18′ Occasione da gol sprecata da Victor Osimhen il quale ha effettuato una buona corsa in area per ricevere un passaggio filtrante calciando la palla in porta, ma il tiro viene bloccato dall’Empoli.

23′ Secondo giallo estratto da Luca Pairetto per Satriano

25′ Stojanovic prova una ripartenza con Bajrami ma dosa male il suo passaggio e l’occasione sfuma. Il pallone esce ed è rimessa dal fondo per Napoli.

Matteo Politano va a contrastare un avversario alla ricerca del pallone, Parietto però vede fallo e fischia.

33′ Ndombele raccoglie un ottimo passaggio dentro l’area trovandosi nella posizione di segnare un gol, il tiro però viene intercettato dalla difesa dell’Empoli.

39′ Palla messa in mezzo per Raspadori che calcia subito centralmente, ma Vicario prevede il tiro mettendo i guantoni evitando il goal.

40′ Terzo giallo per l’Empoli. Luperto viene ammonito per aver atterrato Osimhen.

Marin fa fallo su Politano. Calcio di punizione in favore del Napoli tirato da Raspadori che però non cambia l’esito del primo tempo. Victor Osimhen non riesce a trovare la rete.

Occasione sfumata per Giacomo Raspadori che riesce a stoppare la palla di Osimhen, calcia verso la porta ma per pochi centimetri non entra nella rete.

45+1 finisce 0:0 il primo tempo di Napoli -Empoli

Fischio d’inizio del secondo tempo di Napoli – Empoli

Politano crossa in area ma il pallone viene allontanato di testa dalla difesa.

Il Napoli è rientrato in campo combattivo: Raspadori, sulla sinistra dell’area sterza verso il centro passando la palla ad Anguissa il quale cerca di tirare in porta ma è troppo alta.

57′ primo cartellino giallo per il Napoli su fallo obbligatorio di Ostigard per fermare una pericolosa ripartenza dell’Empoli.

59′ prima sostituzione per l’Empoli: Lammers e Akpa-Akpro per Satriano e Haas.

60′ Parisi stende Politano, altro giallo per l’Empoli.

64′ Luciano Spalletti risponde all’Empoli con un triplo cambio dentro Lozano, Zielinski e Elmas, fuori Raspadori, Ndombélé e Politano.

Marin controlla male palla in area, Osimhen ci si avventa e va in anticipo. Contatto tra i due, per Pairetto è rigore.

69′ – LOZANO sul dischetto… Destro incrociato e basso, Vicario intuisce e tocca la palla ma il polso non è abbastanza forte per trattenere il colpo Il Napoli è in vantaggio.

L’Empoli chiama due cambi Henderson e Grassi per Baldanzi e Bandinelli.

Doppia ammonizione per l’Empoli: Luperto interviene troppo forte su Lozano. Inevitabile il cartellino giallo che si aggiunge al primo. L’Empoli gioca in 10

76′ Occasione sprecata per il Napoli: Mario Rui crossa sul secondo palo dalla sinistra dove c’è Osimhen che la schiaccia in mezzo, ma Vicario salva poco prima della linea e della decisiva deviazione di Elmas.

81′ – Di Lorenzo recupera palla sulla trequarti avversaria e gioca subito in verticale su Osimhen: controllo, girata e destro purtroppo troppo alto.

85′ – Ultimo cambio per l’Empoli di Zanetti: esce Marin ed entra Ekong.

88′ Ripartenza sulla destra col lancio per Lozano. Dribbling su Parisi e cross per Zielinski, che si impossessa alla perfezione del pallone calciando in rete. Secondo goal per il Napoli di Luciano Spalletti

Sono 4 i minuti di recupero della partita che però non cambiano l’esito della partita.

Il Napoli vince 2-0 contro l’Empoli

