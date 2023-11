Napoli-Empoli, dove vederla in tv e streaming

Napoli–Empoli è in programma domenica 12 novembre 2023 al “Maradona”, con calcio d’inizio previsto alle ore 12:30.

Il match, valido per la dodicesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e sarà visibile in tv anche su DAZN scaricando l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast oppure console PlayStation o XBox. In alternativa, il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, potrà attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Empoli in tv sul canale 214 di Sky.

Inoltre, Napoli-Empoli sarà visibile in diretta streaming su DAZN scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra della partita.

La partita sarà inoltre disponibile anche su NOW (la piattaforma on demand di Sky) e Sky Go, il servizio che Sky offre ai suoi abbonati.

I telecronisti DAZN di Napoli-Empoli saranno Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini, mentre su Sky la telecronaca sarà di Federico Zancan e Nando Orsi.

In diretta su persemprenapoli

Ovviamente, potrete seguire Napoli-Empoli anche in diretta testuale su persemprenapoli.it: prepartita, formazioni e live delle azioni più importanti minuto per minuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Garcia sotto tutela, ma è la scelta giusta? Scopriamolo…

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati