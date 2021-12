Napoli Empoli 0-1, le pagelle: Mertens non brilla, Lozano e Insigne non incidono…ma la sfortuna si!

Gli azzurri hanno affrontato l’Empoli al Maradona per la diciassettesima giornata di campionato.

Andreazzoli imbriglia il Napoli in piena emergenza organica e conquista i tre punti contro l’amico Luciano Spalletti : il risultato finale è di 1-0 in favore degli ospiti.

Al Maradona tantissime occasioni per i padroni di casa, ma a venti minuti dalla fine la sbloccano i toscani con Cutrone. Gli azzurri gestiscono la partita per 70 minuti sprecando diverse occasioni da rete e lasciando pochi spazi agli avversari che però trovano la fortuna dalla loro parte: 2 pali per il Napoli e la rete di Crutone a dir poco fortunata dopo il rimbalzo sulla nuca a seguito di una spazzata di testa di Anguissa. Inutile forcing nel finale da parte dei partenopei, che non riescono a far sì che il risultato possa cambiare. Napoli quarto e viene scavalcato dall’Atalanta.

Le pagelle di Napoli-Empoli 0-1 con i voti ai protagonisti azzurri

Ospina 6,5:

Importante nelle uscite, mette pezze agli errori dei compagni. Non può nulla sulla carambola che porta in vantaggio l’Empoli.

Di Lorenzo 6:

Bene nelle due fasi, nel finale si fa sentire la stanchezza ma da tutto se stesso.

Rrahmani 6:

Preciso e ordinato nelle marcature e nella gestione della palla. Si propone anche in fase offensiva, il centrale azzurro è in continua crescita e si vede.

Jesus 6:

Attento non solo negli anticipi, ma anche nei movimenti. Il VAR gli toglie (giustamente, per fuorigioco) la gioia del gol.

Mario Rui 6:

Generoso come sempre, tocca un gran numero di palloni. Sembra a suo agio nella gestione Spalletti.

Zielinski sv:

Esce al ventesimo per problemi respiratori.

dal 22 – Lorenzo Insigne 5:

Rientra in campo a sorpresa dopo l’infortunio muscolare. L’impegno è indiscutibile ma sbaglia tantissimo e non incide.

Demme 5,5:

Torna titolare dopo tanto tempo. Bene in fase di interdizione ma quando deve impostare sembra avere poche idee.

dal 66- Anguissa 6:

Deve ancora recuperare la forma, ma si mette subito a disposizione della squadra.

Lozano 5,5:

Nel primo tempo è molto vivace, prova a far male con la propria velocità, nel secondo cala vistosamente e viene sostituito.

dal 66 – Politano 6:

Entra con il giusto piglio, prova a incidere con i suoi dribbling e il tiro da fuori ma la sfortuna e la poca precisione non gli fanno trovare la via della rete.

Ounas 6,5:

Tra i migliori del Napoli, dopo qualche minuto di incertezza nel secondo tempo le sue volate mettono in difficoltà le linee difensive dell’Empoli.

Elmas 6:

Nel primo tempo il macedone è tra i migliori poi con l’uscita di Zielinski deve arretrare in mediana e badare di più alla fase difensiva. Esce per infortunio al minuto 85.

dal 87 – Malcuit (sv)

Mertens 5,5:

Questa volta Ciro non trova la via della rete e spesso viene facilmente disinnescato dagli avversari.

dal 66 – Petagna 6:

Ci mette il solito impegno e prende anche il tredicesimo palo stagionale degli azzurri (primi in questa sfortunata classifica).

All. Luciano Spalletti 6:

Nonostante la piena emergenza il Napoli ha il controllo della partita, ma il calo di energia post-Leicester è evidente. La fase difensiva funziona bene, con i terzini che hanno dato tanto supporto a quella offensiva. La poca efficacia degli attaccanti, il mancato cinismo ed un pizzico di sfortuna hanno indirizzato la gara verso la sconfitta. Le soluzioni per cambiare le sorti del match in corso erano poche, sempre a causa dell’emergenza infortuni.

