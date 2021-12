Napoli: emergenza infortuni con alle porte l’Atalanta

Gli uomini di Spalletti sono chiamati a stringere i denti per rifarsi dopo la deludente partita contro il Sassuolo

Rialzarsi e continuare a credere nel proprio percorso. E’ questo il diktat degli uomini di Spalletti alla vigilia di Napoli – Atalanta. I partenopei arrivano da un pareggio deludente rimediato nei minuti finali contro il Sassuolo, gli orobici invece vengono da una schiacciante vittoria casalinga per 4-0 contro il Venezia e un successo in trasferta per 1-0 contro la Juventus. Si prospetta dunque una gara molto equilibrata, in cui i valori tecnici delle due squadre potranno fare la differenza. Da questo punto di vista, la squadra di Spalletti prepara questo match senza alcuni tra i suoi uomini migliori: Fabian Ruiz, Insigne e Koulibaly, ai box per infortuni. Il difensore africano ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Fabian Ruiz invece presenta una tendinopatia adduttoria dell’ileopsoas destro mentre il capitano Insigne ha rimediato una contrattura al soleo. E’ facile capire, dal report quotidiano sui tre calciatori, che gli ultimi due sono decisamente meno gravi del previsto (potrebbero addirittura essere convocati per domani), mentre Koulibaly dovrà stare fuori almeno per un mese.

Stringere i denti

Sarà quindi necessario per il Napoli cercare di ovviare alle assenze pesanti in vista di una gara davvero complessa. Gli uomini di Gasperini hanno, in questo momento, umore e gamba. Hanno dimostrato di essere una squadra molto fisica difficile da neutralizzare. Specialmente nei loro uomini chiave, come Zapata, Ilicic e Pasalic, uniscono fisicità e tecnica, creando un mix di qualità calcistiche invidiabili. I due laterali di centrocampo Zappacosta e Maehle, inoltre, garantiscono continui inserimenti in area, i quali rendono la propria manovra d’attacco molto pericolosa. In questo contesto, i due registi di centrocampo Freuler e De Roon hanno una funzione fondamentale: danno solidità alla squadra assicurando fase di interdizione e attacco organizzato. Non a caso i bergamaschi occupano da anni, in pianta stabile, la parte alta della classifica di Serie A, continuando a stupire il calcio italiano attraverso la loro proposta calcistica.

Leggi anche com’è visto il Napoli dai maggiori quotidiani sportivi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati