Napoli, Elmas suona la carica: “Continuiamo a divertirci…”

Intervistato ai canali di DeMarke Sports, Elmas ha parlato della seconda parte di campionato e delle prospettive del suo Napoli, inarrestabile nella prima parte di stagione e atteso al varco della ripartenza il 4 gennaio contro l’Inter a San Siro. I partenopei hanno stupito l’Italia, capolista con otto lunghezze di distacco dalle prime inseguitrici, e l’Europa, passando in scioltezza il girone di Champions e pronti ad affrontare gli ottavi come la sorpresa più bella della competizione.

Eljif Elmas non vuole che la giostra si fermi e ha parlato degli obiettivi del Napoli: “Vogliamo divertirci e vogliamo continuare a vincere divertendoci. Per noi la Champions è un torneo importante, per il campionato speriamo che sia davvero la volta buona per vincere un trofeo. Mi auguro di vincere lo scudetto con il Napoli quest’anno”.

Elmas sta bene all’ombra del Vesuvio e non ha progetti di mercato, ma un sogno da coronare con la Macedonia del Nord, che ha fatto malissimo all’Italia durante gli spareggi fermandosi poi nella “finale” contro il Portogallo:

“Se penso alla mia carriera, credo di voler vincere per davvero la Champions. Ho già giocato agli Europei e spero di prendere parte ad un Mondiale con la maglia della Macedonia. Dopo il Napoli, se ne avrò la possibilità, vorrei andare in un’altra grande squadra, ma è difficile parlarne ora, poiché è ancora presto e sono giovane”.

