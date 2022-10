Napoli ed il Napoli, stessa rotta.

Napoli ed il Napoli sulla stessa barca ed il mare è quieto.

Orizzonte pulito e terra in avvicinamento.

È un momento dolce per la città e per la Squadra.

Il binomio funziona e la Gente non aspettava altro.

In un tempo tanto “grigio”, la consolazione di uno Sport di vertice può sostenerti.

Consolarti.

Il Napoli 5.0 può addolcire la crisi economica. Addolcire non certo nascondere.

Addolcire in quelle sere in cui si può andar a letto con una soddisfazione onesta.

Al Maradona arrivano gli Scozzesi.

Napoli – Rangers per il primato in classifica e chiudere la pratica Champions da primi della classe.

I punti sono importanti. Arrivare primi o secondi può far la differenza nelle urne dei sorteggi.

Quel che però, con un pizzico di poesia, ci piace, è l’atmosfera della città.

Tornata la fame ed il Desiderio di Napoli. Riaccesa la fiamma delle file ai botteghini ed in tangenziale.

Sorride De Laurentiis ma lo facciamo anche noi.

La città aveva ed ha un profondo bisogno di “distrazione”.

Sana distrazione da quel che pare sarà un inverno impegnativo per le tasche dei Napoletani.

Tempi di ristrettezze.

Tempi di buchi alla cintura ma anche tempi di godimento popolare.

In questo senso la banda Spalletti somiglia sempre più all’esercito che aveva allestito Sarri.

Un esercito che ha stendardi e bandiere di una rivoluzione sociale e popolare.

Napoli ed il Napoli uniti.

Stessa barca e stessa rotta.

Non è soltanto calcio ed ognuno sa cosa e quanto conta un risultato da queste parti.

Lo sa Spalletti, lo sa De Laurentiis ed ogni spettatore che stasera uscirà prima da lavoro strapieno di speranza.

Seguiteci su https://www.facebook.com/PSNapoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati