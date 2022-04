Napoli ed il Mercato: Nel mirino due difensori, giocano nel Fenerbache (Turchia)

Ill Napoli, ed il ds Giuntoli, monitorano Min-Jae Kim e Attila Szalai., rispettivamente Coreano ed Ungherese, entrambi difensori in forza al Fenerbache, notizia pubblicata sul quotidiano turco Sabah. Un osservatore del Napoli avrebbe assistito dal vivo all’incontro di Super Liga turca tra il Fenerbaçhe e il Goztepe, che ha visto vincere per 2-0 il club di Istanbul dove militano i due centrali già in passato accostati ala squadra azzurra

