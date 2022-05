Napoli, ecco quanto vale il 3º posto: un motivo in più per non farsi superare

Il campionato italiano di massima serie è ormai agli sgoccioli. A tre giornate dal termine nulla è ancora deciso sia per quanto riguarda la vincitrice del titolo, sia per la zona salvezza.

Tra le poche che ormai non lottano per nulla ci sono Napoli e Juventus, rispettivamente 3ª e 4ª in classifica ed aritmeticamente qualificate alla prossima edizione della Uefa Champions League grazie al pareggio di ieri sera tra Roma e Bologna allo Stadio Olimpico.

Le due squadre, però, sono separate soltanto da un punto in classifica e si giocheranno il piazzamento al terzo posto della classe fino all’ultima gara della stagione.

Non si tratterà soltanto di un fatto di prestigio questa volta, ma anche economico, perché stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra il terzo ed il quarto posto c’è una differenza di 4.6 milioni.

Infatti, la terza classificata, al termine del campionato percepisce 20.8 milioni, mentre la quarta 16.2.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati