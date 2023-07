Napoli, ecco perchè il futuro di Demme sembra in bilico

Diego Demme continua a giocare con il contagocce, nonostante sia teoricamente il vice naturale di Lobotka, fermo ai box. E la situazione pare non sia destinata a cambiare a breve. Nell’amichevole di ieri con l’Hatayspor, infatti, Garcia ha optato inizialmente per la soluzione col doppio mediano, schierando Anguissa e Zielinski a centrocampo. E gettando nella mischia il tedesco solamente nell’ultima mezz’ora, assieme alle altre seconde linee.

Insomma, l’allenatore francese sembra voglia scrivere diversi nomi sulla sua lavagna tattica, soprattutto a in mediana. Eppure l’ex capitano del Lipsia rimane una incognita da decifrare. Apparentemente, uno dei pochi ai margini delle rotazioni.

La parola chiave, dunque, è (mancanza di…) fiducia. Nella testa del nuovo tecnico del Napoli c’è una squadra che alterni uomini e sistemi di gioco. In teoria, un pivote ordinato come Demme potrebbe dare il suo contributo, garantendo equilibrio in mezzo al campo. A questo punto, però, viene quasi il sospetto che Garcia non lo veda proprio.

Nondimeno, il tedeco ha le caratteristiche ideali per prendersi la scena, e tornare a giocare con continuità, da protagonista. Magari lontano da Napoli. Perchè conosce la Serie A. Ergo, non è un investimento in prospettiva, ma immediatamente pronto all’uso. Inoltre trasmette una sensazione di grande sicurezza con il pallone tra i piedi. Potrebbe quindi rappresentare il giusto innesto per completare la scacchiera di un mucchio di club. Con il mercato a muoversi di conseguenza.

Dal canto suo, Garcia sta conducendo esperimenti funzionali poi ad architettare strategie tattiche che consentano agli azzurri di interpretare le due fasi in maniera fluida. Nient’affatto statica, nei ruoli. Così, con Anguissa e Zielinski può comodamente passare dal doppio play, al doppio incursore. Significa tentare di dominare l’avversario non soltanto con il tradizionale possesso. Ma pure sfruttando le abilità delle sue mezzali qualitative. Brave a governare il giropalla e inserirsi nello spazio profondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Quale futuro per Lozano? La MLS meglio della tribuna

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati