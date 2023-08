Napoli, ecco Natan: chi è l’erede di Kim

Il Napoli sembra aver scelto l’erede di Kim, il sud-coreano che ha lasciato i partenopei per approdare al Bayern Monaco per 57 milioni di euro. L’idea di Aurelio De Laurentiis era quello di non strapagare il sostituto del difensore centrale, ed ha centrato il suo obiettivo.

Infatti la scelta è ricaduta su Natan de Souza, 22 anni, centrale mancino del Bragantino in Brasile. Il difensore è stato pagato 10 milioni più bonus, e dovrebbe essere in viaggio per l’Italia dove durante la mattinata, dove sarebbe atteso per affrontare la prima parte delle visite mediche a Roma. In seguito dovrebbe mettersi in viaggio per il ritiro di Castel di Sangro, dove raggiungerà la squadra per iniziare la preparazione e concludere le visite.

Natan avrà l’arduo compito di rimpiazzare Kim, cercando di farlo dimenticare alla tifoseria azzurra. Il brasiliano vanta già oltre 120 presenze tra i professionisti in Brasile e grazie alle sue prestazione in Sud-America è finito immediatamente nel mirino del Napoli che ha chiuso l’affare. In passato il calciatore era anche finito nel mirino di Roma e Verona che però non hanno mai affondato il colpo.

Tecnica e velocità, nonché dotato di molto carisma, Natan si era fatto notare prima nel Flamengo, ed in seguito è diventato la colonna portante del Bragantino. Il Napoli ha deciso di puntare a sorpresa su di lui, che per la prima volta dovrà vedersela con il calcio europeo. Potrebbe essere il profilo ideale per la difesa di Rudi Garcia che ha chiesto espressamente il suo acquisto. I tifosi napoletano si domandano ancora una volta se la scelta di puntare su un nome sconosciuto ripagherà la squadra, come fatto lo scorso anno con gli acquisti di Kim e Kvaraskheila.

