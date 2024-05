Napoli: Ecco Manna! In Attesa di Conte. Sara’ Mercato Revolution. Il primo tassello è stato finalmente ufficializzato dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Si tratta del Nuovo DS, meglio Responsabile Area Sportiva, che finalmente potrà operareper il club azzurro, lo sta già facendo! in piena autonomia e con il potere, udite udite, di firma! Sembra infatti, che il patron De Laurentiis abbia massima fiducia nel giovane manager, ex Juventus, a tal punto da lasciare la massima operatività al nuovo Direttore Sportivo del Napoli, così da sveltire anche lo sviluppo della prossima campagna acquisti

In attesa della ufficialità di Antonio Conte, dovrebbe arrivare tra domenica e lunedì il tweet di De Laurentiis, proviamo ad analizzare, senza fare chissà quali previsioni, su quelle che potrebbero essere le scelte del nuovo tecnico, reparto per reparto, sia sulle possibili conferme, su arrivi e partenze e sull’ eventuale modulo di gioco in base al materiale umano che si avrà a disposizione. Ricordando che la società sembra orientata ad accontentare le direttive del nuovo tecnico, ma senza sforare oltremodo!

Napoli: Incognita Meret con Caprile che scalpita’!

Il primo focus lo svilupperemo sull’ estremo difensore azzurro, il portiere, ruolo delicato e sempre sotto la lente d’ingrandimento della critica. Parliamo di Alex Meret, friulano di 27 anni, in scadenza di contratto nel 2025, sicuramente affidabile, insicuro nelle uscite e nella comunicazione con i compagni di reparto. Ma prima dovrà rinnovare, non ci si può affidare ad un portiere a scadenza per il futuro, sempre che il friulano, ed il Napoli, siano convinti di continuare insieme.

Il club comunque si cautela con Elia Caprile, 22 anni, esploso ad Empoli dove ha ben figurato risultando anche determinante per la salvezza dei toscani. Sara lui il nuovo numero uno azzurro? La Società vorrebbe puntare su di lui, ma capiremo presto se anche il tecnico Antonio Conte, la pensera’allo stesso avviso. Se così fosse, il secondo sarà certo un portiere esperto, sembra infatti che l’occhio sia caduto su Lukasz Skorupski, numero uno del Bologna in uscita proprio a vantaggio di Meret, che ne prenderebbe il posto.

Napoli: Almeno 4 i centrali da perendere, con un’unica possibile riconferma!

Per la difesa, soprattutto dopo questo scempio visto quest’ anno, lasceranno Napoli almeno tre centrali sui quattro disponibili. Ostigard, Juan Jesus e Natan gli indiziati alla partenza, mentre Rrhamani potrebbe essere confermato. Probabile che il direttore Manna, in base anche a quello che sarà il modulo di gioco, dovrà adoperarsi per acquisire almeno 4 difensori centrali di cui almeno uno di piede mancino.

I nomi sono tanti in orbita Napoli, Buongiorno del Torino, Dragusin del Tottenham, Hancko del Feyenoord, Skriniar del Psg, Hermoso dell’Atletico Madrid, Martinez Quarta della Fiorentina, Rugani della Juventus, ma altri ve ne sono sul taquino di Manna, tutto sarà più chiaro dopo l’arrivo del nuovo tecnico Antonio Conte

Napoli: Un centrocampo da ricostruire! A rischio anche Lobotka ed Anguissa…

Anche a centrocampo appare certa una vera e propria rivoluzione, infatti nessuno appare certo ne di essere confermato ne convinto di rimanere e continuare l’avventura a Napoli. A cominciare da capitan Di Lorenzo, che appare promesso sposo della Juventus, Mario Rui ed Olivera non appaiono nei radar preferenziali del nuovo corso, Lobotka che riceve proposte blaugrana, Anguissa non convinto di voler restare, e Cajuste che sembra destinato ad andare in prestito per migliorare la sua esperienza nel calcio italiano. Mazzocchi appare l’unico che sarà riconfermato.

Anche qui tante le possibili scelte a cominciare da Bellanova del Torino, Dorgou del Lecce, Ederson e Koopmeiners dell’Atalanta, Ricci del Torino, Fazzini dell’Empoli, Nandez del Cagliari, Hateboer dell’Atalanta, oltre al rientro di Gaetano, Zerbin, questi ultimi da monitorare, e di Folorusho che messosi in luce a Verona, ottimo il suo campionat! Potrebbe rientrare nei piani del nuovo trainer salentino! Ma anche qui è ancora presto, anche se Manna monitora tutte le opzioni.

Napoli: In attacco addii eccellenti…Ma entrate da Champions!

Facendo la premessa che per la società’ sono tutti vendibili, qui ci sono due situazioni, una certa, che suonano di addio in casa Napoli, riferimento chiaro a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. È chiaro che nessuno vorrebbe l’uscita, in contemporanea, di entrambi, ma se per il nigeriano lo si sapeva già dallo scorso giugno (clausola da 130 milioni) del suo probabile addio, per il georgiano le sirene parigine si fanno sempre più insistenti (offerta di oltre 100 milioni ed ingaggio monstre! Al calciatore), riducendo al lumicino la possibilità di vederlo in azzurro il prossimo anno. Ma va altrettanto detto, che se sul piatto alla società venisse confermata tale proposta, oggettivamente sarebbe irrinunciabile!

Discorso diverso per gli altri azzurri, con Ngonge unico certo della riconferma, resta da capire il futuro di Politano che con Conte appare di difficile utilizzo, Rapadori e Simeone, che un piede dentro ed uno fuori attendono di capire il loro destino, e Lindstrom, oggetto misterioso quest’ anno, del quale si parla di una possibile permanenza ma se arrivasse l’offerta giusta…chissà!

Qui la lista della spesa è molto vasta partendo da Federico Chiesa della Juventus, Romelu Lukaku del Chelsea, Paulo Dybala della Roma, Albert Guòmundsson del Genoa, Jonathan David del Lilla, Victor Gyokeres dello Sporting di Lisbona, Artem Dovbyk del Girona, Mason Greenwood del Getafe (ma di proprietà del Man Utd!), Ciro Immobile della Lazio, Lorenzo Lucca dell’Udinese…Insomma tanta roba!

Bene, questo il quadro generale che attende Manna, ed il patron De Laurentiis, per accontentare il nuovo tecnico Antonio Conte, e riportare il Napoli ad alti livelli, principalmente in Champions League, riaccendendo la fiamma della passione dei tifosi, dimenticando in tutta fretta questa sciagurata stagione. I sogni son desideri, e talvolta si avverano! Nel frattempo sta per arrivare Antonio Conte come inizio, davvero niente male…siete d’accordo? Allora siamo pronti, partiamo!

