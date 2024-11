Il giorno della sua presentazione Claudio Ranieri ha spiegato come intende risollevare la Roma, dodicesima in classifica, a soli 4 punti dalla zona retrocessione. Ed al contempo, restituire un briciolo di convinzione in uno spogliatoio dove la confusione ha regnato sovrana. Sarà una squadra maggiormente coperta rispetto a quella di Juric, fervido sostenitore di pressing intenso e verticalità. Quindi, un taglio netto con la filosofia del croato.

Probabile che già domenica, contro il Napoli, vedremo i giallorossi assai più accorti nel chiudere gli spazi, attestati su un blocco medio nella propria trequarti. Piuttosto che stimolati ad aggredire sempre in avanti. Del resto, il compito di chi subentra è proprio quello di mascherare i limiti strutturali di un organico magari costruito senza grande cognizione di causa. In tal senso, il nuovo allenatore è sicuramente meno integralista del suo predecessore. Non a caso, ha costruito tutta la carriera su un concetto preciso: gli uomini vengono decisamente prima dei sistemi di gioco. Ergo, i principi devono sposare un certo pragmatismo, funzionale alle caratteristiche della rosa.

Dybala e Pellegrini tra le linee

La prima mossa di Ranieri sarà riportare un pò di ordine tattico dalle parti di Trigoria. Proverà a farlo nell’unico modo che conosce: dando una precisa identità alla squadra. Disegnando cioè una Roma meno focalizzata sul possesso e più attenta a gestire le situazioni sottopalla. A pensarci bene, il match del “Maradona” sarà particolarmente interessante perché anche il Napoli ha un marchio di fabbrica riconoscibile. Inequivocabile che i meriti di tanto equilibrio – erroneamente confuso da qualcuno semplicemente con la solidità difensiva – vadano ascritti ad Antonio Conte, che ha trasmesso ai suoi nell’arco di pochi mesi un’idea fluida, nell’approccio all’avversario di turno. In grado di adattare l’atteggiamento degli azzurri, che passano quasi senza accorgersene dal 4-3-3 al 5-4-1 e viceversa, in base al momento. Nonché sulla scorta delle scelte di formazione della controparte.

In questo scenario è presumibile che la prima intuizioni di Ranieri sia schierare la Roma con un 4-3-2-1. Evidente l’intenzione di rilanciare Paulo Dybala e dare una fisionomia qualitativa dal centrocampo in sù. Non per creare una versione scintillante dei capitolini, al momento una squadra meritevole della parte destra della classifica. Bensì, per ristrutturare con piccoli accorgimenti la fase offensiva. L’argentino continua il lavoro a margine del gruppo, null’altro che sessioni personalizzate, nell’ottica di rendersi disponibile per la trasferta all’ombra del Vesuvio. Una volta recuperato, il piano-gara è affiancare alla Joya Lorenzo Pellegrini. Innegabile che il capitano sia un profilo elegante. Ma il suo contributo in termini di leadership finora rimane praticamente intangibile. Allora, pare giusto reinventargli un ruolo da protagonista. Forse spendibile meglio sulla trequarti.

Mediana di lotta e governo

Insomma, il nuovo tecnico sa che per come l’hanno costruita i Friedkin, la Roma necessita di un centravanti d’area (Dovbyk) per funzionare efficacemente. Perciò, cercando un compromesso tra solidità difensiva ed efficienza negli ultimi trenta metri, non è difficile immaginare che Ranieri punterà su una mediana di lotta e governo. Il dinamismo di Koné, associato al controllo del ritmo garantito da Cristante. Senza però dover rinunciare al talento assoluto di Pisilli, una delle poche certezze alla quale aggrapparsi. D’altronde, sul versante partenopeo, il presente appartiene al terzetto composto da Anguissa, Lobotka e McTomiay. Una eccellenza capace di raccontare lo stato di grazia della capolista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: