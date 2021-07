Napoli: ecco la lista dei 27 convocati da Spalletti per Dimaro

Il Napoli ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritiro di Dimaro. Luciano Spalletti, in accordo con lo staff medico dopo i consueti test atletici in palestra, associati ad un leggero lavoro tecnico individuale sul campo di Castel Volturno, ha sciolto gli ultimi dubbi.

Sono 27 gli azzurri che partiranno alla volta di Dimaro. L’allenatore di Certaldo ha esentato Ghoulam dall’unirsi al gruppo. Il terzino algerino, quindi, continuerà a svolgere la riabilitazione del ginocchio infortunato presso il training center. Anche Zielinski si aggregherà successivamente alla squadra. Il tecnico toscano ha consentito al centrocampista polacco la facoltà di poter godere ancora di qualche giorno aggiuntivo di permesso.

Ovviamente, tutti i giocatori reduci dalle competizioni con le proprie nazionali si aggregheranno solamente dalla seconda fase del ritiro, in programma a Castel di Sangro ad agosto.

Questa la lista completa dei convocati.

Portieri: Baietti Francesco (2003), Boffelli Valerio (2004), Contini Nikita (1996), Idasiak Hubert (2002).

Difensori: Costa Filippo (1995), Koulibaly Kalidou (1991), Luperto Sebastiano (1996), Malcuit Kevin (1991), Manolas Kostas (1991), Mario Rui Silva Duarte (1991), Rrahmani Amir (1994), Zanoli Alessandro (2000), Zedadka Karim (2000).

Centrocampisti: Demme Diego (1991), Elmas Eljif (1999), Folorunsho Michael (1998), Gaetano Gianluca (2000), Lobotka Stanislav (1994), Machach Zinedine (1996), Palmiero Luca (1996), Zielinski Piotr (1994).

Attaccanti: Ciciretti Amato (1993), Osimhen Victor (1998), Ounas Adam (1996), Petagna Andrea (1995), Politano Matteo (1993), Tutino Gennaro (1996).

