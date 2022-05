Napoli: ecco il report dell’allenamento di oggi

Nella seduta odierna presso il Konami Training Center di Castel Volturno, il Napoli ha continuato a lavorare in vista del match contro lo Spezia, in programma domenica allo Stadio Picco, alle ore 12.30, valido per l’ultima giornata di Serie A.

La squadra, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto partita “a tema” su campo ridotto e approfondito lo sviluppo delle situazioni di calci piazzati. A chiusura di sessione, partita a campo ridotto.

Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Mentre Lozano era assente giustificato, in quanto si è sottoposto ad un intervento alla spalla destra. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal Dott. Cisneros Garcia, con la supervisione del Responsabile Sanitario del club Dott. Raffaele Canonico.

Adesso il messicano dovrà osservare qualche giorno di riposo, prima di iniziare l’iter riabilitativo.

