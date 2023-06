Napoli, ecco i tre nomi per sostituire Kim

In casa Napoli, dopo la vittoria dello Scudetto, si pensa a rinforzare la rosa, soprattutto bisognerà rimettere in sesto il reparto che più ha fatto la differenza in campionato, ovvero la difesa. Rudi Garcia, chiamato a sostituire Luciano Spalletti, sta cercando un calciatore per sostituire il partente Kim, direzione Monaco di Baviera.

Il centrale sud coreano con molta probabilità, passerà al Bayern Monaco, disposto a pagare la clausola da 60 milioni fissata per il difensore. Nel frattempo che la trattativa si chiuda ufficialmente, la società di De Laurentiis, ha individuato 3 nomi per rimpiazzare Kim.

Il primo nome della lista è quello di Giorgio Scalvini. La società azzurra ha individuato nel calciatore dell‘Atalanta classe 2003, l’erede ideale per il dopo Kim. I bergamaschi, però, non chiedono pochissimo il calciatore, valutato 40 milioni dai nerazzurri.

Altro nome che stuzzica moltissimo Garcia, è quello di Perr Schuurs. Il roccioso centrale del Torino, è la seconda scelta, sia per esperienza nel campionato italiano, sia per fisicità. I granata di Urbano Cairo, però, non lasceranno partire tanto facilmente il loro difensore centrale, valutato dal presidente del Torino, non meno di 30 milioni. Sia Scalvini che Schuurs, però, non rientrano nel budget massimo stabilito da Aurelio De Laurentiis per il difensore centrale. Il patron azzurro, infatti, ha stabilito un massimo di 25 milioni per sostituire Kim, cosa che farebbe depennare i primi due nomi della lista.

Con la cessione di Kim al Bayern Monaco, il Napoli ha messo a segno un importante plusvalenza, infatti il sud-coreano fu acquistato dal Fenerbahce per 18 milioni di euro e venduto alla squadra tedesca per 60. I primi due nomi della lista sono valutati troppo dalle rispettive società, ed ecco perché il probabile sostituto del centrale coreano potrebbe essere Kevin Danso.

Un fisico importante, rapidità ed abbastanza esperienza da rientrare nella lista degli azzurri, Danso descrive perfettamente il profilo ricercato dal Napoli. L’austriaco del Lens, 24 anni, potrebbe essere l’erede ideale di Kim, ideale anche per il prezzo richiesto dalla squadra francese, ovvero proprio quei 25 milioni stabiliti da De Laurentiis.

